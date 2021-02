Tras la repentina salida de Rafael Amaya de “El señor de los cielos”, luego de que su personaje Aurelio Casillas muriera ni bien comenzó la séptima temporada, nadie podía creer que el protagonista dejaba para siempre la serie, pues se pensaba que todo había sido una maniobra para enganchar aún más al público y en cualquier momento regresaría; pero con el pasar de los capítulos, no fue así.

El malestar de la audiencia fue tal que muchos amenazaron por redes sociales que si el capo del narcotráfico no retornaba, dejarían de seguir el drama criminal estadounidense; pero la producción ya tenía un “as bajo la manga”. Y es que cuando se decidió dar por concluida la participación del actor, un personaje tomó su lugar en el rol principal; nos referimos a Amado Casillas, medio hermano del protagonista Aurelio Casillas, papel que fue interpretado por Matías Novoa.

Si bien, el actor chileno asumió el reto de estar al frente de la serie, no fue nada sencillo, pues el público, que estaba acostumbrado a ver a Amaya a través de las pantallas de Telemundo, quería a como dé lugar el regreso de Aurelio; sin embargo, sus seguidores se tuvieron que quedar con las ganas.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Julio César Chávez está preocupado por Rafael Amaya tras salir del centro de rehabilitación

Amado Casillas tomó el rol protagónico desde la séptima entrega de "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

LA VEZ QUE LLAMARON A MATÍAS PARA “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

En una reciente transmisión en vivo desde el perfil de Instagram del canal Cinelatino contó que no imaginó ser llamado para integrar la narcoserie. “Fue loco porque yo no me lo esperaba, la verdad. Yo no tenía tampoco en mis planes hacer ‘El señor de los cielos’. Me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘Te necesitamos’. Y yo: ‘¿Qué?’. Y bueno, por cosas de la vida dije que sí, lo pensé obviamente, colgué y dije: ‘¿Qué hago?’. Yo estaba estudiando fuera y no quería regresar ahora, o sea tenía mis planes”.

Asimismo, el actor de 40 años reconoció que no fue fácil integrarse a la mitad de una temporada de un proyecto tan exitoso. “Fue un proceso duro, pero también aprendí muchísimo de eso y quizás necesitamos de eso en algunos momentos de nuestras carreras para hacernos más fuertes para lo que viene. Creo que hoy en día estoy mucho más preparado para enfrentar ciertas cosas que te pueden pasar en tu carrera que antes de ‘El señor de los cielos’”.

Después de que Matías Novoa ingresó a “El señor de los cielos” tras la muerte del personaje principal de la historia, fue considerado el reemplazo de Rafael Amaya, pero el actor chileno se encargó de negar dichas aseveraciones. “La gente cree que uno llegó y decidió quitarle el lugar al personaje de Aurelio. Sólo puedo decir que yo solo interpreto a un personaje que ya estaba escrito en la historia”, señaló poco después de debutar como Amado Casillas.

Rafael Amaya se ganó el cariño de la audiencia con su papel protagónico en "El señor de los cielos". (Foto: Telemundo)

¿HABRÁ “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8”?

A raíz de que ha pasado más de año desde que Telemundo transmitió el último capítulo de la séptima temporada de “El señor de los cielos” y, aunque el final dejó algunas pistas sobre lo que podría suceder en una posible octava entrega, hasta la fecha no se ha confirmado si habrá nuevos capítulos. Esto, sin duda, mantiene con ansias a los fans de la historia; por su parte, Novoa se refirió a esta larga espera.

“Yo estoy dispuesto [a participar]. Yo tengo muchas ganas de hacerla, pero no nos han dado luz verde, no nos han dicho nada, hay otros proyectos antes”, indicó al canal Cinelatino.