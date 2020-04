“El señor de los cielos" es una de las narcoseries más exitosas de la última década. La historia que empezó siendo protagonizado por Rafael Amaya y ahora, Matías Novoa se encuentra a la cabeza, ha contado la vida del narcotraficante más poderoso de México de los años 90.

El primer capítulo de la serie se estrenó el 15 de abril de 2013 y desde ese momento se comenzó a contar todo el camino que recorrió “Aurelio Casillas” para convertirse en uno de los narcotraficantes más importantes.

A medida que iban estrenando nuevas temporadas, han sido muchos los actores que han sido parte del gran elenco de la serie original de Telemundo. Muchos de ellos cumplieron un rol importante en la primera y segunda temporada y otro, hasta el día de hoy siguen siendo parte de trama.

Una de las actrices que fue parte de “El señor de los cielos” ha sido Sara Corrales, ella fue convocada por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso para que interprete a Matilde Rojas.

La actriz colombiana ha contado su experiencia más dura que vivió durante las grabaciones de “El señor de los cielos” .

¿QUÉ HA DICHO SARA CORRALES SOBRE EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

Para la actriz colombiana, que interpretó a Matilde Rojas durante las dos primeras temporadas de la superserie, el frío fue su mayor enemigo durante las grabaciones.

“Me acuerdo que grabábamos en ranchos como en el estado de México donde hacía demasiado frío. Estábamos en época de invierno. Y todo el equipo técnico, los camarógrafos, los productores, directores, todo el mundo iban de chamaras, bufandas... Ponían calentadores como en unas carpas donde estábamos ahí mientras no grabábamos. Repartían té calientes, café caliente. Era un frío miedoso. Y estábamos grabando el matrimonio de Ximena y Aurelio y yo iba en minifalda y en tacones y me acuerdo que no podía grabar las escenas porque la cara y la boca se me estaban congelando y no podía modular, se me enredaba la boca al hablar y tocaba repetir las escenas. De verdad yo no podía porque estaba titiritando todo el tiempo del frío. Era impresionante”, recuerda.

¿QUIÉN ES SARA CORRALES?

Sara Corrales nació el 27 de diciembre de 1985 en Antioquia, Colombia, desde muy joven ha demostrado su talento para incursionar en el mundo artístico, por lo que se ha dedicado a la actuación, conducción y modelaje.

Ha participado en grandes telenovelas colombianas como Todos quieren con Marilyn, Merlina Mujer Divina, En los Tacones de Eva, La Marca del Deseo, Vecinos, El Secretario y la adaptación de la dramática serie Mujeres Asesinas, en la que protagonizó el capítulo Maritza, La Manipuladora.

Al integrarse a Telemundo realiza participaciones en increíblesproducciones como Los Victorinos, El Clon, Ojo por Ojo y El Señor de los Cielos.

También incursionó como conductora, en el programa Mundos Opuestos, en el que demostró que es multifacética y todo lo que se propone lo puede lograr.

Sara Corrales ha forjado una carrera llena de disciplina, esfuerzo y perseverancia, es por eso que el público siempre la está apoyando en cada uno de los proyectos que lleva a cabo.

