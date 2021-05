Ya han pasado 20 años desde Rafael Amaya y Luz Elena González pusieran fin a su relación. Por aquel tiempo, la pareja era muy popular y querida por los seguidores, ya que soñaban con verlos llegar al altar, sin embargo, el amor solo les duró dos años y en ese entonces, los medios de comunicación rumoraron que el fin de la relación entre los actores fue por Luis Miguel.

A pesar que ya ha pasado mucho tiempo desde este incomodo momento, la actriz de 46 años siempre causa sorpresa al revelar algunas situaciones que vivió con el ex protagonista de “El señor de los cielos” y lo último que se ha dicho es que nunca le fue infiel con ‘El Sol’.

Lo que sin confirmó Luz Elena González es que al día siguiente de acabar con Rafael Ayama decidió aceptar una invitación de Luis Miguel para salir, así que la amistad que tuvieron fue muy breve y no avanzó por que ella seguía enamorada del actor mexicano.

¿LUZ ELENA GONZÁLEZ ENGAÑÓ A RAFAEL AMAYA CON LUIS MIGUEL?

Luz Elena González, quien aseguró que el Sol no fue la causa de su rompimiento con el actor Rafael Amaya en 2000, después de dos años de relación.

“Yo le pregunté, ‘si vamos a formalizar, seguimos, si no ya hasta aquí, terminamos’; en ese momento en el que él me dijo ‘es que todavía no estoy preparado’, terminamos, y después de eso fue que comencé a salir con Luis Miguel”, dijo la actriz.

Luz Elena comentó que ella ya tenía tiempo conociendo a Luis Miguel, pero su relación no pasó más allá de una amistad, hasta que ella dio a conocer su separación del protagonista de la serie “El señor de los cielos”, pero eso sucedió mucho después de su salida al famoso Baby’O, de la cual hay imágenes de ellos juntos.

Luis Miguel y Luz Elena González salieron por poco tiempo (Foto: Getty)

“Tendría que perder la memoria para no acordarme, fue una etapa bonita de mi vida, fue una linda amistad, salimos, no se dio, pero la verdad es que fue muy bonito. Me dijo, ‘Vamos al Baby’ y yo, ‘¿Seguro que quieres que vayamos al Baby?’ Fuimos a cenar, al lado del Baby había un antro de música tropical y de ahí terminamos comiendo unos hot dogs que estaban ahí afuera”.

El romper la relación con Amaya no fue sencillo para Luz Elena, porque dice, seguía enamorada de quien fue su pareja por dos años, por eso cuando Luis Miguel insistió en tener algo más que un trato como amigos, fue complicado para ella y mejor decidió no continuar.