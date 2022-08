Gala Montes es la actriz y cantante mexicana que interpretó a Luzma, la hija de Aurelio Casillas en la serie “El señor de los cielos”. Su participación en la ficción protagonizada por Rafael Amaya comenzó a llamar la atención del público gracias a sus dotes actorales, sin embargo, la joven dejó la producción de Telemundo de un episodio a otro.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Gala Montes reveló que siempre estará agradecida con las puertas que le abrió El Señor de los Cielos, pero se vio obligada a dejar su personaje cuando le dijeron que ya no tenía el mismo peso en la trama.

Gala Montes entro a “El señor de los cielos” con tan solo 15 años y estuvo en la tercera y cuarta temporada, pero se vio obligada a abandonar la ficción. Años después, cuando ya era mayor de edad, la actriz mexicana estaba planeando regresar, pero finalmente decidió no hacerlo ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Gala Montes es una actriz, modelo y cantante mexicana que ha ganado mucha fama desde su participación en “El señor de los cielos” (Foto: Gala Montes/Instagram)

¿POR QUÉ GALA MONTES ABANDONÓ “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”?

Gala Montes reveló que dejó “El Señor de los Cielos” porque la producción de la serie de Telemundo le dijo que el personaje de Luzma era muy “fuerte”. Sin embargo, también le ofrecieron regresar años después, pero ella no quiso aceptar.

“De un día para otro, me sacaron y me dijeron que el personaje es muy fuerte y no nos conviene y me sacaron”, dijo la actriz mexicana en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Años después, cuando ya era mayor de edad, Gala Montes pensó que estaba lista para regresar a la serie. La actriz mexicana esperaba formar parte de los Casillas desde su lado criminal, pero la producción le propuso que su personaje fuera completamente distinto a lo que en su momento habían acordado.

Gala Montes se hizo conocida internacionalmente como Luzma, la hija menor de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”.

“Yo pensé que a mis 18 años ya iba a poder regresar a la serie (...) me hablan para volver a estar en El Señor de los Cielos y me ofrecen algo completamente diferente a lo que yo tenía en mente y que habíamos acordado”, recordó.

Montes aseguró que la producción de “El Señor de los Cielos” planeaba lanzar a Luzma Casillas nuevamente, pero como una mujer cosificada, por lo que debía hacer muchas escenas íntimas. Esta idea no le gustó y finalmente decidió rechazar la propuesta.

“No iba con mis principios, con mis valores. Escenas íntimas y sexualizando y cosificando a la mujer (...) Traicionaba mis valores, mis principios, mi educación y afectaba mis intereses”, reveló la joven artista.

“Decidí rechazarlo, por lo que cual casi me cancelan (...) Me dijeron que me iba a vetar”, agregó Gala Montes sobre su salida de la exitosa producción de Telemundo.