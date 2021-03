Fernanda Castillo es una de las actrices más populares de la última década. A sus 38 años su talento se ha podido disfrutar en las telenovelas, teatros y cine. Sin embargo, siempre será recordada por su personaje de ‘Mónica Robles’ de “El señor de los cielos”, es más, la propia interprete ha dicho que a esta mujer le tiene mucho cariño y le agradece por todo lo que le ha dado.

Tras su salida de la serie de Telemundo, logró explotar otros personajes como el de “Tammy” de la película “Dulce familia”. Para esta producción tuvo que subir 12 kilos, ya que se puso en la piel de una mujer curvy que lucha contra los estereotipos de belleza.

Después la hemos visto como ‘Roxana Rodiles’ en “Enemigo íntimo”, ‘Sofía Carranza’ en “Monarca” y ha derrochado todo su talento para el disfrute de sus fanáticos, pero cuál es el personaje favorito de Fernanda Castillo.

¿QUÉ PERSONAJE PREFIERE FERNANDA CASTILLO?

Durante una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Fernanda Castillo respondió muchas preguntas sobre los personajes que ha desarrollado a lo largo de su carrera actoral y también aprovechó para revelar cuál ha sido el personaje que más le ha gustado interpretar.

“Mi personaje favorito es Mónica Robles de El Señor de los Cielos. Fue un personaje que hice 5 años, me regaló que muchas personas conocieran mi trabajo y me dio la oportunidad de trabajar con gente muy importante en mi vida”, indicó la actriz.

A través de sus redes sociales, la actriz también ha contado cómo es que nació ‘Mónica’ y siempre quiso reflejar a una mujer súper poderosa a la cual nadie podría derrumbar.

“Estas fotos fueron el inicio de “Mónica Robles”. Fui con mi amigo Uriel Santana y le e pedí que me hiciera ver diferente, fuerte, sexy, poderosa y lo logró. Fueron las fotos que entregué para poder hacer el casting del que, hasta hoy, ha sido el personaje más importante y especial de mi vida. Gracias a toda esa gente que creyó en mí y me apoyó desde el principio, no se me olvida”, escribió Fernanda.

Fernanda Castillo ha dicho que 'Mónica Robles' es el personaje más importante de su carrera y le tiene mucho cariño (Foto: Instagram/Fernanda Castillo)

Tanto es el cariño que Fernanda Castillo le tiene a ‘Mónica Robles’ que siempre aprovecha en recordarla y dedicarle poderosas palabras por todo lo que le enseñó a lo largo de los cinco años que se puso en sus tacones.

“TBT al personaje que me enseñó a pelear y a creer en mí”, escribió la actriz en la red social, al tiempo de publicar cinco fotografías de su memorable personaje.

Una de las imágenes que compartió la actriz en sus redes sociales. (Foto: Fernanda Castillo)

Tras la publicación, sus miles de seguidores le dieron ‘me gusta’ e hicieron comentarios de todo tipo resaltando su interpretación en la serie de Telemundo.