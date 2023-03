Telemundo está disfrutando del éxito de la octava temporada de “El señor de los cielos”, que marcó el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas. Si bien la cadena de habla hispana está feliz con los buenos resultados en las cifras de audiencia, también ha tomado la decisión de censurar algunas escenas de la narcoserie que tiene un elenco de actores y actrices de alto nivel.

“El señor de los cielos” se ha caracterizado desde sus inicios por presentar escenas fuertes y subidas de tono y la octava temporada no es la excepción. Telemundo es consciente de esto, por lo que no ha permitido que algunas escenas salgan a la luz para el público.

Pero, ¿por qué Telemundo ha tomado esta decisión? Thalí García y Alan Slim, quienes interpretan a Berenice y Jaime Rosales en “El señor de los cielos”, hablaron sobre estas censuras en una entrevista para “La mesa caliente”. ¿Qué dijeron? Aquí te lo contamos.

Rafael Amaya y en África Zavala en “El señor de los cielos 8” (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ TELEMUNDO CENSURÓ ESCENAS DE RAFAEL AMAYA EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8″?

En entrevista para el programa “La mesa caliente”, Thalí García y Alan Slim hablaron sobre las escenas de la octava temporada de “El señor de los cielos” que Telemundo censuró. La cadena de habla hispana consideró que no pueden trasmitir tomas de mucha violencia o muy subidas de tono.

Los actores confirmaron que sí hay varias escenas censuradas de “El señor de los cielos 8″ por Telemundo, y a la vez dieron a conocer que las escenas que no se vieron por la cadena de habla hispana estarán disponibles a través de la plataforma Peacock.

“Ya les van a quitar la censura”, informó la actriz mexicana, mientras que Alan Slim afirmó que “se va a ver todo”.

En ese sentido, el intérprete mexicano afirmó que para la octava temporada de “El señor de los cielos” grabaron varias escenas completamente desnudas. “Hay desnudos”, confirmó Thalí.

“Grabamos como dos versiones. A veces el director pedía como ‘esta es para plataforma y esta es hasta donde la censura lo permita Telemundo’”, agregó.

Isabella Castillo interpreta a Diana Ahumada en la octava temporada de "El señor de los cielos" (Telemundo)

¿CÓMO SE GRABARON LAS ESCENAS DE DESNUDOS DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 8″?

Sobre los desnudos, el actor que interpreta a Jaime Rosales afirmó que se sentía muy nervioso a la hora de grabar ese tipo de escenas. ”La verdad es que muy incómodos [nos sentíamos]”, reconoció.

“Él más nervioso que yo”, agregó Thalí. “Yo la verdad es que me preparé mucho físicamente para esta temporada. Yo creo que Berenice inclusive físicamente se ve muy distinta a como me conocieron hace tres temporadas y entonces me sentía como muy segura de mí misma”.