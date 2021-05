A lo largo de las siete temporadas de “El señor de los cielos” se han sumado nuevos personajes y otros solo estuvieron algunos capítulos. Esto pasó con la actriz Vanessa Villela que se integró al final de la cuarta temporada de esta producción de Telemundo interpretando a ‘Emiliana Contreras’, la hija de ‘Lencho Contreras’, un capo de la vieja guardia al que ‘Aurelio Casillas’, el protagonista, entrega a las autoridades.

En la ficción, la joven apareció con el fin de ayudar a su padre a salir de la cárcel. No obstante, ‘Casillas’ se entera de estos planes y acaba con la vida del narco. De milagro, ‘Emiliana’ sobrevive al atentado y jura vengarse de Aurelio Casillas.

La mujer enamora al capo con el objetivo de destruirlo, pero nunca imaginó que terminarían completamente enamorados. Pero a pesar del amor que existía entre ambos, cuando ‘Aurelio’ se entera de sus intenciones en la quinta temporada, termina con su vida. De esta manera, el personaje tuvo su controversial desenlace.

Vanessa Villela fue parte de la cuarta y quinta temporada de "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

A pesar de que su aparición no fue la más extensa de la trama, sí fue una de las más memorables. Pero desde ese momento no se ha vuelto a ver a Vanessa Villela en otra producción y muchos de sus fans se han comenzado a peguntar que sucedió con la actriz mexicana.

LA VIDA DE VANESSA VILLELA TRAS SU SALIDA DE EL SEÑOR DE LOS CIELOS

Ya han pasado cuatro años desde que vimos a Vanessa Villela por última vez en “El señor de los cielos” y desde ese momento no se le ha visto en más proyectos. Pero de acuerdo a Imdb, luego de su trabajo en la serie de Telemundo, la intérprete actuó en un episodio del unitario Milagros de Navidad (2017). Más adelante fue parte del reparto de las películas dominicanas En Altamar (2018) y Súper Bomberos (2019).

La actriz mexicana será Emiliana Contreras, la hija de un narco que intentará vengarlo enamorando al peligroso narcotraficante. (Foto: Instagram)

Sobre los motivos que la han condujeron a alejarse de la actuación, la actriz contó lo que sucedió con ella en marzo del 2020 y realmente fue muy sorpréndete la razón que la llevó alejarse por completo de las pantallas.

Durante una transmisión en vivo a través de redes sociales, Vanessa Villela confesó a sus fieles seguidores que la inesperada muerte de su hermana mayor por causas médicas a finales de 2018 la desgarró profundamente, por lo que decidió hacer una pausa en su exitosa carrera como actriz para poder recuperarse.

“Pasé por un momento en mi vida bastante triste y estuve alejada del trabajo porque necesitaba recuperarme. Perdí a mi hermana y eso fue y creo que será lo más difícil que me ha tocado vivir, pero ya ahí voy echándole ganas”, reveló en el live.

Durante la platica con sus fans, la actriz reveló que no estaba retirada de la actuación y esperaba pronto regresar a las pantallas.

Sin embargo, con el paso de los meses, la famosa decidió dar un giro de 360 grados a su carrera, ya que ahora es agente inmobiliario.

“Hoy es un gran día. Quiero compartir con ustedes que estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida como agente de bienes raíces”, comunicó. “Este es un viaje muy emotivo para mí, ya que tiene una historia personal detrás. Mi hermana, que en paz descanse, también agente de bienes raíces, se dio cuenta de lo bien que me conectaba con la gente y sabía cuánto amo ayudar a los demás. Ella me incitó a unirme a la industria cuando aún estaba en vida y me dijo: ‘te va a encantar esta carrera’ y tenía razón”, sentenció.

Pero aclaró que esto no era un adiós por completo a la actuación, solo que era una oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y eso está haciendo en honor a su hermana fallecida.

Por otro lado, Vanessa Villela está enfocada en sus otros proyectos como en su línea de bikinis con la marca Lascivious, con la que busca dejar su huella en el mundo empresarial.

Realmente la actriz se encuentra totalmente enfocada en su crecimiento profesional y sin duda, esto es motivo de felicidad para sus fans, ya que a pesar del duro momento que le tocó vivir, ahora puede disfrutar de sus negocios y pronto espera regresar a las pantallas a hacer lo que más le apasiona: la actuación.