El lunes 7 de junio de 1999, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte de Paco Stanley, uno de los comediantes más populares de la televisión y una de las figuras representativas de Televisa, TV Azteca y Radio Trece, donde tendría su último programa: “Un poco de Paco”, el cual fue interrumpido por su repentino fallecimiento.

Las circunstancias que rodearon la muerte de la celeb de México, que había iniciado una carrera en la política de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han sido un misterio por muchos años y, de hecho, muy pocos se han atrevido a investigar las causas.

Con motivo del aniversario del fallecimiento del comediante, TelevisaUivision anunció el estreno de un documental sobre la muerte del presentador y comediante, la cual no podrá ser observada por su hijo y que promete desatar más de una polémica.

Además de conductor y humorista, Paco Stanley incursionó en la política (Foto: TelevisaUnivision)

“EL SHOW: CRÓNICA DE UN ASESINATO” DE TELEVISAUNIVISION

¿De qué trata “El show: Crónica de un asesinato”?

El documental, compuesto por seis episodios, siguen los hechos que se conocen sobre la muerte del comediante, desde el testimonio de los testigos, amigos cercanos del presentador y uso de archivos y material de la época.

La producción incluye las consecuencias que el magnicidio significó en la televisión y la sociedad de la época, abriendo un nuevo tipo de periodismo en el que los medios fiscalizaban el desarrollo de las investigaciones.

“Realicé esta serie con plena libertad editorial y creativa. Implica muchísimo trabajo colectivo hecho con rigor y pasión por un talentoso equipo de periodistas y cineastas. Buscar información puntual, significados de la vida, símbolos de la época, sentidos humanos... Esa fue la forma de buscar la verdad a través de esta crónica que ofrecerá algunas respuestas y nuevas preguntas”, indicó el director Diego Enrique Osorno a TVyNovelas.

Póster de "El show: Crónica de un asesinato" (Foto: TelevisaUnivision)

¿Quiénes son los entrevistados de “El show: Crónica de un asesinato”?

Los episodios poseen nuevos testimonios, elementos inéditos, escenarios, revelaciones y datos desconocidos sobre el caso, así como los comentarios de figuras como Mario y Brenda Bezares, Paola Durante y Erasmo Pérez Garnica “El Cholo”.

A estos se suman los testimonios de figuras políticas y de la farándula mexicana, entre ellos Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas; Lilly Téllez, Cuauhtémoc Cárdenas, Dulce María Sauri, Álvaro Cueva, Alfredo Adame, Sofía Niño de Rivera, Chumel Torres, entre otros.

Emilio Azcárraga Jean será uno de los invitados de la docuserie (Foto: TelevisaUnivision)

¿Cuándo se estrena “El show: Crónica de un asesinato”?

El primer episodio de la docuserie se emitirá este martes 6 de junio, un día antes de conmemorarse el asesinato del conductor y está programado a las 23:00 horas, por la señal de Las Estrellas.

Desde el 7 de junio, el resto de episodios estarán disponible a través del catálogo de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision en México, Estados Unidos y gran parte de América Latina.

TRÁILER DE “EL SHOW: CRÓNICA DE UN ASESINATO”

¿POR QUÉ PAUL STANLEY NO PODRÁ VERLO?

Uno de los involucrados directos en el estreno es su hijo Paul Stanley, actual conductor de “Hoy” y una de las figuras más destacadas de Televisa. Sin embargo, este no podrá ver el estreno de la docuserie.

¿El motivo? Stanley es uno de los participantes de “La casa de los famosos México”, por lo que durante el estreno, este se encontrará aislado con sus compañeros y no podrá ver el material, el cual asegura que solo ha visto el tráiler.

“Me parece que es un ejercicio periodístico serio, quiero pensar; hablaré hasta verlo. Todos los años hay un recuento de lo que pasó con mi jefe. Quiero pensar que es un documental donde se habla de lo que todos sabemos, de su trabajo y lo que vemos en el noticiero, solo que lo que vemos en un minuto lo vamos a ver en 30, más profundizado”, declaró Paul antes de su ingreso al programa.

Con más de dos décadas desde el terrible incidente, esto parece no afectar en exceso al presentador. “Con ese tema he vivido 24 años; he aprendido a vivir, a sentir, a tolerar”, añadió.

Del mismo modo, Paul aclaró que no tiene ninguna medida en mente en caso de que el contenido sea negativo para la imagen de su padre, esto pese a que él es el propietario de los derechos de este.

“¿Qué si tomaré acción legal? Parar el documental no podemos; nos explicaba el licenciado: número uno, mi papá es un personaje público, y dos, él ya no vive. En todo caso, quien podría defenderse sería él. Por el momento, vamos a ver qué dicen ahí de él. Ya que vea la serie y hable con mi hermano, puedo contar qué pasa”, sentenció.