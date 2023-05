“El silencio” es un nuevo thriller psicológico que ha llegado al catálogo de Netflix. La serie española está protagonizada por Arón Piper, a quien recordarán por “Élite”, y Almudena Amor, una estrella en ascenso. Por eso, en MAG te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

El programa creado por Aitor Gabilondo se estrenó el pasado 18 de mayo en la plataforma de streaming.

La historia gira en torno a un convicto por el asesinato de sus padres que no ha pronunciado una palabra desde el día del crimen. Ahora es puesto en libertad, pero Ana Dussuel, una joven psiquiatra, deberá vigilarlo de cerca y verificar que ya no sea un peligro.

¿QUIÉN ES ALMUDENA AMOR?

Almudena Amor, cuyo nombre de nacimiento en realidad es Almudena Parejo Amor, es una actriz española que interpreta a Ana Dussuel en la serie de Netflix “El silencio”.

Almudena Amor como Ana Dussuel en la serie “El silencio” (Foto: Netflix)

Es originaria de Madrid y, antes de incursionar en la dramatización, trabajó como modelo desde los 19 años.

DATOS PERSONALES DE ALMUDENA AMOR

Nombre completo: Almudena Parejo Amor

Almudena Parejo Amor Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 27 años

27 años Lugar de nacimiento: Madrid, España

Madrid, España Instagram: @almudena_amor

ESTUDIÓ LA CARRERA DE PUBLICIDAD

La actuación parecía algo lejano para la joven Almudena Amor quien cursó sus estudios en Publicidad y logró graduarse.

Como si fuera poco, realizó un máster en Diseño, siendo toda una especialista en el rubro. Ese conocimiento puede haberla ayudado a saber qué es lo que buscan en un anuncio publicitario, pues Almudena también trabajó frente a la cámara, posando para comerciales, cortometrajes y videoclips.

“Yo nunca me consideré modelo. Trabajé en la moda mientras estudiaba la carrera. Al final, era un trabajo muy guay porque me quitaba poco tiempo, pero lo acabé dejando porque, en realidad, no me lo pasaba bien. Empecé a hacer anuncios de publicidad y fue ahí cuando tuve mi primer contacto con los rodajes”, contó en una entrevista con Extradigital Aragón en el 2022.