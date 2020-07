Netflix estrenó “El stand de los besos 2” (“The Kissing Booth 2”, en su idioma original), película romántica protagonizada por Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi. El filme juvenil, dirigido por Vince Marcello, está basado en la novela de la autora Beth Reekles, convirtiéndose en un éxito rotundo en 2018 y ahora la secuela promete seguir los mismos pasos.

La producción original de Netflix es tendencia en la plataforma y miles de fanáticos ya la están disfrutando. Esta segunda parte vuelve a estar protagonizada por Joey King (Elle), Jacob Elordi (Noah) y Joel Courtney (Lee), pero se unieron dos nuevos actores al reparto principal, Taylor Zakhar Perez (Marco) y Maisie Richardson Sellers (Chloe).

Elle aún debe decidir entre dos universidades: Berkeley junto a su mejor amigo o Harvard, la institución donde estudia su novio (Foto: Netflix)

“El Stand de los Besos 2” comienza con una nueva etapa en la vida de Elle. Ahora está de novia con Noah y están en el mejor momento de su relación. Sin embargo, deberán enfrentar un desafío muy importante: mantener la relación a larga distancia. Esto se da porque Elle está en el último año de la preparatoria y Noah comenzará sus estudios en la Universidad de Harvard.

La película termina con un problema potencial para Elle, donde tiene que decidir si irá a Harvard en Boston para estar con Noah o irá a Berkeley para estar con Lee. Frente a esta situación, Elle miente sobre la lista de espera en ambas escuelas. Pero ¿por qué?

Joey King y Jacob Elordi comenzaron su relación luego de grabar "The Kissing Booth" de Netflix

¿POR QUÉ ELLE MINTIÓ AL FINAL SOBRE LAS UNIVERSIDADES?

“El stand de los besos 2” termina con un cliffhanger: Elle aún tiene que decidir a qué universidad irá, deberá elegir entre Harvard o Berkeley. Cuando Lee contó que fue aceptado en Berkeley, Elle dice que está en la lista de espera de todas las escuelas a las que postuló.

Más tarde se revela que fue admitida tanto en Berkeley como en Harvard, eso significa que una vez más tendrá que tomar una decisión que la pone en medio de su mejor amigo y su novio.

Para tratar de sobrellevar la situación, Elle mintió sobre la lista de espera en ambas escuelas. Elordi explica que él piensa que Elle está bajo mucha presión de ambos hombres, lo que la asusta para tomar una decisión. King también explicó las decisiones de su personaje indicando que ella trata de hacer felices a todos.

La segunda parte de "El Stand de los Besos" se estrenó el 24 de julio por Netflix (Foto: Netflix)

“Ella es muy buena para meterse en un aprieto, eso es seguro. Elle Evans es conocida por tratar de hacer felices a todos, lo que a su vez, la forma en que lo hace, enloquece a todos a largo plazo, incluida ella misma. Muchas cosas que hacer, y ella se da cuenta mucho durante esta película. Y, al final, se da más detalles para hacer, lo cual es una locura. No sabemos qué va a pasar ... No sé por qué ella hace eso”, dice Joey King en una entrevista con ET.

Tras el final cliffhanger de la secuela, los fanáticos ahora se preguntan qué esperar de “The Kissing Booth 3”. Este desenlace abre la puerta para una tercera parte de la historia, donde se revelará la elección de Elle sobre la universidad a la que asistirá.

Dos nuevos actores se unen al reparto principal de “El stand de los besos 2″, Taylor Zakhar Perez (Marco) y Maisie Richardson Sellers (Chloe) (Foto: Netflix)

MÁS SOBRE “EL STAND DE LOS BESOS 2”