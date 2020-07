Netflix no ha dejado de agregar a su catálogo producciones que rápidamente se han convertido en la favorita del público. “The Kissing Booth 2” es una de ellas, la secuela de “El stand de los besos” es una de las más vistas en la plataforma de streaming, tanto que la compañía ha anunciado a los pocos días de su estreno que tendrá una tercera entrega.

Parte del éxito de una película, además del correcto casting y la trama, está ligado a la banda sonora. En “The Kissing Booth 2” es casi un personaje. Durante los 131 minutos que dura la película, logramos escuchar cerca de 40 canciones que sostienen la historia y acompañan las secuencias, sobre todo, las clásicas de una comedia romántica.

“El stand de los besos 2” una vez más sigue a Elle Evans, quien intenta mantener una relación romántica con su novio Noah Flynn, quien se va a la universidad al final de la película original. Mientras se prepara para una competencia de baile con su mejor amigo, Lee Flynn, el hermano de Noah, Elle conoce a un carismático estudiante de transferencia llamada Marco, y también descubre que su novio tiene una nueva y atractiva amiga en la Universidad de Harvard en Boston.

Joey King y Jacob Elordi tuvieron una relación corta pero intensa luego de "The Kissing Booth" (Foto: Netflix)

SOUNDTRACK COMPLETO DE “THE KISSING BOOTH 2”

En cuanto a la banda sonora, incluye una variedad de canciones indie pop. En la mitad de la película, un himno de comedia romántica familiar suena mientras Elle y compañía tratan con el drama adolescente cotidiano. Al final, una versión de un clásico de Beach Boys sirve como signo de puntuación narrativo. Aquí están todas las canciones destacadas en “The Kissing Booth 2” :

"More" - The Eiffels

"Say Yeah!" - Shapes of Race Cars

"You Want Some of This" - The Unknown

"Come and Get It" - The Unknown

"What I Like About You" - Written by Wally Palmer, Mike Skill, and Jimmy Marinos

"Lost in the Wild" - Walk the Moon

"My Baby Loves Good Lovin'" - White Plains

"The Best" - Royal Teeth

"Closer to Me (Closer Mix)" - The Cure

"You're My Gold" - Stok

"Gonna Be Good" – Conway

"Brilliant" - Gladius

"Piece of the Pie" - Chevron Shawl

"You're My Air" - Andy Marsh & Zach Rogue

"We Going Hard" - Tom Belt feat. K-Dub & Fuce Lee

"3:00 A.M." - Greg Camp

"A Summer Thing" - Cayucas

"Batman, Wolfman, Frankstein or Dracula" - Written by Roy Alfred

"Wonderlust" - Will Post

"Emotional Hard Drive" - Ishi

"This Is the Moment" - Tim Myers

"Fantasy Friends Forever" - The Asteroids Galaxy Tour

"The Modern Life" - Marks

"Move to the Beat" - Ben Gidsjoy

"Build Me Up Buttercup" - The Foundations

"These Are the Best Days" - Tim Myers

"Turn Up" - The Heavy

"Girl" - Cayucas

"Twist Shake Shout" - Best of Friends

"Welcome to the Party" - War*Hall

"Be Together" - Sikora

"Carry You" - Summer Kennedy

"Shine" - Eli "Paperboy" Reed

"Restless Heart" - Sur

"We're on the Run" - Gold Motel

"Someday Somehow" - Greg Camp and The Neighbors

“Good Vibrations” - Matthew Jordan

En cuanto a la banda sonora, incluye una variedad de canciones indie pop. En la mitad de la película, un himno de comedia romántica familiar suena mientras Elle y compañía tratan con el drama adolescente cotidiano (Foto: Netflix)

EL SOUNDTRACK EN “THE KISSING BOOTH 2”

Screen Rant desmenuzó cada canción del sonudtrack durante la película. Aquí los detalles:

“The Kissing Booth 2” comienza con “More” cuando Elle empieza su último año, y “You Want Some of This” suena cuando comenta sobre Marco. “Come and Get It” aparece durante una secuencia de competencia al aire libre, y Marco interpreta una versión de “What I Like About You” en Santa Mónica. Cuando Elle y Lee descubren la verdadera identidad de ‘MVP’ en la sala de juegos local, “The Best” marca el momento.

Elle y Marco bailan para “Wanderlust” en una fiesta de Halloween, y la banda The Asteroids Galaxy Tour hace un cameo para la presentación en vivo de “Fantasy Friends Forever”. Después de que Rachel se enfrenta a Elle, suena “Build Me Up Buttercup”. Cuando finalmente Elle decide “dejar ir”, la acompaña “Lost in the wild” de fondo.

“Welcome to the Party” inicia una secuencia de regreso a casa, y se escucha “Twist Shake Shout” cuando se abre el stand de besos. “Carry You” acompaña un momento dramático cuando Ollie expresa sus verdaderos sentimientos.

“The Kissing Booth 2” termina con una versión de “Good Vibrations” mientras los personajes principales conducen a lo largo de la costa del Pacífico. “Someday Somehow” concluye la película de Netflix y se reproduce sobre un rollo de blooper.

Durante los 131 minutos que dura la película, logramos escuchar cerca de 40 canciones que sostienen la historia y acompañan las secuencias, sobre todo, las clásicas de una comedia romántica (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

Joey King y Jacob Elordi comenzaron su relación tras “The Kissing Booth”

Joey King y Jacob Elordi comenzaron su relación luego de grabar "The Kissing Booth" de Netflix