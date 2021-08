La plataforma Netflix estrenó el 11 de agosto del 2021 la tercera temporada de la película The Kissing Booth, o también conocida como “El Stand de los Besos 3” la cual ya se encuentra posicionada en el top 10 de las producciones más vistas en varios países. La historia está protagonizada por Elle Evans que es interpretada por Joey King, Noah por el actor Jacob Elordi y Lee por Joel Courtney.

La trama que está basada en la telenovela homónima de la autora Beth Reekles, “El Stand de los Besos 3″ tiene un final no del todo cerrado por lo que muchos ya piensan en que esto podría abrir la posibilidad de seguir viendo a King y compañía nuevamente juntos en pantalla.

“The Kissing Booth 3” es una de las películas más esperadas del mes de agosto; sin embargo, su estreno significa el fin de una historia. Con esta entrega, los fans por fin conocerán el desenlace del romance de Elle y Noah, así como el destino de su amistad con Lee.

Elle también deberá poner sobre la mesa su futuro y preocuparse por cumplir sus propios sueños.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE ELLE EVANS?

En la historia resalta la personalidad de Elle Evans (Joey King) de quien muchos de sus seguidores se han hecho una serie de preguntas respecto a la edad que tendría al realizar esta producción.

Esta comedia romántica estrenó su tercera temporada en agosto del 2021 y forma parte de la trilogía de Vince Marcello, basada en los libros de Beth Reekles. Los dos filmes anteriores se realizaron durante los años de escuela secundaria de Elle, en Kissing Booth 3 se ambienta en la graduación lo cual dificulta determinar cuantos años tendría Elle Evans.

Kissing Booth 3 fue ambientada en Los Ángeles y es cuando Elle decide asistir a Harvard con Noah y pasar el verano viendo la lista de deseos de la infancia con Lee como celebración final antes de ir por caminos separados.

Luego decide estudiar diseño de juegos en la Universidad del Sur de California (USC) y la película acaba con un salto de tiempo 6 años después del verano y donde se puede ver al grupo en una reunión improvisada luego de la graduación universitaria.

Si nos enfocamos en la graduación de la escuela secundaria detrás de ella, Elle tiene unos 18 años aproximadamente al comienzo de Kissing Booth 3, pero luego del salto de 6 años de la película la haría una chica de 24 años. Por ende, la actriz Joey King nacida en 1999 sería 4 años mayor que su personaje al comienzo de la película y 2 años más joven al final.

Cabe precisar que la película Kissing Booth no especifica la fecha exacta en la que nació Elle.

Por ello, durante la primera temporada de Kissing Booth se indica que Elle nació durante el verano el 7 de junio, asimismo, en el montaje de apertura Dance Dance Revolution, un subtítulo presuntamente señalaría que tendría 16 años al comienzo de la temporada de verano.

En ese sentido, si la historia de la película empieza al inicio del año escolar, después de junio, esto haría que Elle tuviera 17 años durante cada año junior. Entonces con ello, Elle tendría 18 años al comienzo de Kissing Booth 2, luego de haber pasado otro verano y otro cumpleaños.

¿HABRÁ “EL STAND DE LOS BESOS 4”?

En su momento, Netflix anunció que la tercera cinta sería la ultima de la saga, sin embargo, la escena final no cierra las puertas a una secuela, así que los fanáticos de la comedia romántica aún esperan ver más aventuras de Elle y Noah.

Tal vez si la nueva película tiene gran éxito los creadores y el gigante del streaming consideren alargar la historia o empezar a trabajar en un spin-off basado en otra de las novelas de Beth Reekles.

Reekles publicó la primera parte cuando tenía 15 años en una página llamada Wattpad, donde tuvo más de 19 millones de lectores, Más tarde escribió “The Kissing Booth 2”, un libro electrónico llamado ‘The Beach House’, y luego, ‘The Kissing Booth: Road Trip’, que tiene lugar durante la secuela. Así que hay material suficiente para más películas.

Sin embargo, Vince Marcello, el director de la saga, dijo: “Creo que es un final esperanzador, pero no deja lugar a interpretaciones. (…) La idea de dejar espacio para la interpretación puede hacer que los fanáticos estén ansiosos por ver una cuarta película producida, pero parece claro que esta es realmente la versión final de la película”.

Para continuar con el proyecto, además de la historia, también es necesario la disponibilidad de los protagonistas. “Es muy emotivo decirle adiós a un personaje que has estado interpretando durante tantos años, y también interpretar a este personaje en momentos tan importantes de mi vida”, dijo King a The Nerds of Color.

“Estoy triste, pero también siento esta sensación agridulce de que no cambiaría esta experiencia por nada del mundo. Aprendí mucho de interpretarla y de estar en estas películas y de todos los maravillosos amigos que he hecho a lo largo del mundo. camino. Es el final de una era. Es triste, pero también es hermoso”, agregó.