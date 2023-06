Después del éxito de “The Ultimatum: Marry or Move On”, serie de telerrealidad de citas creada por Chris Coelen, Netflix presenta “El ultimátum: Amor queer” (“The Ultimatum: Queer Love” en su idioma original), programa presentado por JoAnna Garcia Swisher y que terminó el 7 de junio de 2023 luego de 10 episodios.

Esta vez, cinco nuevas parejas, formadas por mujeres y personas no binarias, se encuentran en una encrucijada en su relación. Uno de los miembros está dispuesto a casarse, mientras que el otro tiene sus dudas, así que debe formar nuevas relaciones para tomar una decisión.

En los dos últimos capítulos de “The Ultimatum: Queer Love” se revela qué pasó con cada una de las parejas, es decir, quiénes deciden casarse con su pareja original, casarse con su nueva pareja o terminar ambas relaciones.

¿QUÉ PASÓ CON LAS PAREJAS DE “EL ULTIMÁTUM: AMOR QUEER”?

1. Xander y Vanessa

A pesar de hacer varios intentos, la pareja conformada por Xander y Vanessa no funcionó. Durante el programa, el fisioterapeuta e instructor de yoga comenzó a salir con Yoly, mientras que la influencer empezó a salir con Rae, sin embargo, esas relaciones tampoco terminaron en propuesta de matrimonio.

Vanessa contó a Tudum que lo que aprendió durante esta experiencia “es aceptar que no soy del agrado de todos y simplemente no dejar que eso me moleste. Voy a hacer lo que quiero en la vida y quiero encontrar la versión más feliz de mí mismo”.

Por su parte, Xander admitió que “estaba tratando mucho de proteger los sentimientos de todos los demás. No quería que nadie se sintiera molesto o lastimado, pero esos sentimientos también están bien”.

Xander y Vanessa se separaron al final del reality show "El ultimátum: Amor queer" (Foto: Netflix)

2. Mal y Yoly

Aunque Yoly aceptó la propuesta de matrimonio de Mal, en el episodio de la reunión de “El ultimátum: Amor queer”, la pareja reveló que se separaron dos semanas después de celebrar el compromiso. Una de las razones es que Yoly aún tenía dudas sobre sus sentimientos por Xavier, con quien tuvo un matrimonio de prueba en el reality.

Tras el programa, Yoly se ha enfocado en ella misma. “He estado en relaciones desde que tenía 17 años, una tras otra. No he pasado tanto tiempo solo. Siempre he tenido pareja y o paso la noche en su casa o ella en la mía. Pero después del programa, he estado soltero como la mierda, como soltero activo”.

Respecto a su matrimonio de prueba con Lexi, Mal admitió: “No sé si Lexi y yo nos encontráramos, saldríamos. Pero construimos una conexión duradera y una amistad real, real. Ella es tan tonta. La amo tanto”.

Mal y Yoly se separaron al final del reality show "El ultimátum: Amor queer" (Foto: Netflix)

3. Rae y Lexi

Cuando Lexi le dio a Rae el ultimátum la respuesta fue que no estaba segura, así que la primera empezó a salir con Mal y la segunda con Vanessa. Aunque ambas parejas avanzaron hasta cierto nivel, al final Rae le propuso matrimonio a Lexi, quien aceptó y también realizó la propuesta.

Sin embargo, se separaron y tanto Rae como Lexi acordaron no compartir detalles. En conversación con Tudum, Rae indicó que no se redujo a una sola cosa. “Puedes perdonar y olvidar, pero las cosas aún brotan y las tratas como vienen. La gente comete errores y a veces tienes que revisarlos”.

Rae y Lexi se separaron al final del reality show "El ultimátum: Amor queer" (Foto: Netflix)

4. Sam y Aussie

Sam y Aussie son la única pareja que sigue junta después de la reunión. Cuando Aussie tuvo dudas sobre su relación, Sam comenzó a salir con Tiff y su pareja original empezó un matrimonio de prueba con Mildred. No obstante, su nuevas relaciones no funcionaron y retomaron su romance.

“Nosotros llegamos primero, y luego la relación quedó en segundo lugar”, contó Sam a Tudum. “Si estaba destinado a ser, entonces volveremos a estar juntos, pero ponemos todo en ello para nuestros propios viajes y sanación”. “Realmente tengo tanta suerte de estar con esta persona”, agregó.

Sam y Aussie siguen juntas al final del reality show "El ultimátum: Amor queer" (Foto: Netflix)

5. Mildred y Tiff

Mildred le dio el ultimátum a Tiff, quien no estaba seguro de que sus problemas de comunicación se hubieran resuelto. Tras la ruptura, Mildred se vinculó con Aussie y Tiff, con Sam. Pero esas relaciones no progresaron y en el último capítulo de “El ultimátum: Amor queer”, la pareja original se comprometió.

Sin embargo, durante la reunión anunciaron su separación. “Sigo pensando que los ultimátum funcionan”, aseguró Mildred a Tudum. “Soy más consciente de lo que quiero en un matrimonio y lo que no quiero. Sí, el matrimonio es la meta, pero solo tengo que ser paciente para hacerlo bien. Todavía tengo fuerzas dentro de mí para luchar por el amor y lo más importante por lo que merezco”.