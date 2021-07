CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Jean-Claude Van Damme, “El último mercenario” (“The Last Mercenary” en su idioma original) es una comedia de acción francesa dirigida por David Charhon con el guion de Charhon e Ismael Sy Savane, y que está disponible en Netflix desde el 30 de julio de 2021.

La película gira en torno a un exagente secreto que debe volver a Francia para ayudar a su hijo, quien ha sido acusado falsamente por una peligrosa organización terrorista internacional de traficar armas y drogas.

Después de un error cometido por un burócrata demasiado entusiasta, las autoridades van tras Archibald, quien además de no comprender lo que está sucediendo y los cargos de los que se le acusa, no sabe que el hombre que lo rescata es su padre, Richard Brumère / The Mist.

Este último prometió desaparecer luego de que sus superiores lo abandonaran en medio de la Operación Balero y no revelar absolutamente nada al respecto si ellos prometían darle inmunidad y una pensión a su hijo. Al incumplirse el trato, regresa para proteger a su hijo, y el gobierno, por su parte, ordena su desaparición.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ÚLTIMO MERCENARIO”?

Con la ayuda de Dalila y Momo, Richard contacta Alexandre Lazare, el hijo del hombre que murió en la operación Balero, y descubre no el funcionario del gobierno no es cómplice de los traficantes de armas y que simplemente fue utilizado por Paul Lesueur, el verdadero culpable.

Gracias a la indiscreción de Lazare, Archie se entera que George en realidad es Richard y es su padre. Las diferencias entre ellos complican las cosas para el equipo y son emboscados en más de una ocasión, pero siempre se libran de la muerte.

Simyon, el hijo del rey del país ficticio Taarghistan, es quien usurpaba la identidad de Archie, ya que tenía prohibido el ingreso a Francia. Cuando Richard y el resto del equipo lo acorrala el admirador de Tony Montana tiene que desistir de su plan de obtener la “Big Mac” y volver con su padre.

Richard aprovecha esa oportunidad para hacerse pasar por Simyon, engañar a Paul y concertar un encuentro en la embajada. Aunque se produce el intercambio acordado Lesueur nota la trampa y se desata una gran pelea, que los protagonistas de “El último mercenario” ganan con ayuda de Marguerite, una antigua socia de Brumère.

Sin embargo, resulta que esa mujer es la madre de Paul y la verdadera villana de la historia. Marguerite está dispuesta a todo para quedarse con el dinero que Richard consiguió gracias al padre de uno de los jóvenes que rescato recientemente, incluso asesina al comandante Jouard que llega al lugar con la esperanza de resolver asuntos pendientes con ‘The Mist’.

Cuando Marguerite y su hijo están a punto de escapar aparecen las autoridades y los arrestan gracias al testimonio de Jouard. En tanto, Archie consigue limpiar su nombre y Richard escapa de lugar sin dejar rastro.

Marguerite era la verdadera villana en "El último mercenario" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ÚLTIMO MERCENARIO”?

“El último mercenario” también incluye algunas escenas post-créditos, que sugieren que la comedia de acción de Netflix tendrá una secuela o simplemente intentan mostrar los que sucede con los protagonistas en un futuro cercano.

En lo que parece un monasterio, un hombre envía el mismo mensaje que Fernand le mandó a Richard: “El cordero está fuera del congelador”. ¿Significa que alguien está en peligro? ¿Está relacionado con Richard?

En otro momento, nace el hijo de Dalila y Archie, y tal como lo prometió, Richard está presenta, aunque no de la manera esperada, ya que se disfraza de médico y ¿ayuda en el parto?