Más polémica que nunca fue la participación de Fabio Agostini en “El valor de la verdad”. El español, quien se llevó los 50 mil soles tras contestar las 21 pregunta del programa, no tuvo reparos para contar detalles de su vida y encuentros íntimos que tuvo con modelos peruanas y chicas reality.

El español no dudó en ponerle nota al rendimiento sexual de las jóvenes con las que estuvo. “A Yamila Dahabre le pongo 18.5, a Melissa Paredes 12 porque no hubo química, a Andrea San Martín 17, a Paula Manzanal 18, a Rosángela Espinoza 5 y a la ‘Chama’ 20 por ser una chica muy entregada (…). Si me la explotara todas las noches a Alexandra yo le diría”.

Asimismo, contó el momento muy duro que tuvo que pasar luego del fin de su relación con la actriz y cantante Mayra Goñi, de quien dijo fue el amor de su vida.

“Nunca estuve con una persona como ella. Jamás había llorado por alguien, me chocó mucho. Fueron dos meses en los que estuve mal y me encerré por completo. Ella me cortó cuando llegó a Ibiza con sus amigas”, manifestó.

El exchico reality contó cómo surgió la rivalidad con Nicola Porcella, de quien dijo le faltó el respeto tras haberse metido en su relación con Goñi y que una vez casi se van a los golpes porque el exguerrero le reclamó por coquetear con Angie Arizaga.

“Una vez le di a Angie Arizaga una rosa ni bien empezó el programa. Lo hice por joder y lo logré. Me parece guapa, nunca me fijé en ella porque era la novia de mi compañero, pero cuando se perdió el respeto empezó el jueguito con la rosa. Todo se inició como un juego porque la empecé a molestar a propósito, luego la conocí más y terminamos viéndonos. Él no tenía por qué pedirle cuentas a Angie porque era soltera y no era objeto de nadie”, manifestó.

A pesar de que el ‘Galáctico’, como también se le conoce, contestó sin temor a las preguntas que le realizaba Beto Ortiz, no pudo hacerlo con una, ya que su amigo Diego Chavarri tocó el botón rojo.

La interrogante que no contestó fue la número 19 que decía: ¿Tuviste un ‘affaire’ con Angie Arizaga?

Fabio Agostini junto a Beto Ortiz durante su participación en "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ LE PREGUNTARON SOBRE ANGIE ARIZAGA?

La interrogante sobre un supuesto ‘affaire’ entre Angie Arizaga y Fabio Agostini habría surgido luego que, a inicios de julio, ambos fueron vistos saliendo del cine, hasta donde fueron a ver una película de terror.

En esa oportunidad, la popular ‘Negrita’ señaló que estaba cansada de que la estuvieran relacionando con todas las personas con las que salía. “Estoy aburrida de todo. O sea, ¿no puedo tener amigos? Qué tiene de malo que salga con un amigo. Los dos nos conocemos hace tiempo y hay una amistad de por medio y decidimos ver la película. No hay nada de malo, yo estoy soltera y tengo derecho”.

Pero al parecer, estas salidas no habrían surgido solo para molestar a Porcella, pues Mateo Tulini, quien acompañó en el programa al español, dijo que entre esos juegos, él sí empezó a sentirse atraído por la guerrera.

Fabio Agostini se llevo los 50 mil soles de "El valor de la verdad".(Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Crees que Mayra Goñi te infiel con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Estuviste a punto de agarrarte a golpes con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te negó Mayra Goñi que se besó con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Es Mayra Goñi muy celosa? Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Andrea San Martín? Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Dormiste en la misma cama con rosángela Espinoza? Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Tuviste relaciones sexuales con Paula Manzanal? Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Melissa Paredes? Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Visitaba Michelle Soifer a tu hermano Bruno en su departamento? Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Viste a Milett Figueroa varias veces en el departamento de tu hermano Bruno? Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Yamila Dahabreh? Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te has besado con Alexandra Méndez ‘La Chama’? Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te ofrecieron dinero a cambio de sexo? Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Dormías en el suelo cuando llegaste a Perú? Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te arrepientes de haberte puesto la bandera peruana en tu cintura? Respuesta: No (Verdad)

16. ¿Te traicionó Pancho Rodríguez? Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te peleaste con Mario Hart? Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Le enviaste rosas a Angie Arizaga? Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Tuviste un ‘affaire’ con Angie Arizaga? Tocan botón rojo Pregunta de repuesto: ¿Le dijiste cagón a Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Ha sido Mayra Goñi el amor de tu vida? Respuesta: Sí (Verdad)

21. ¿Le fuiste infiel a Mayra Goñi? Respuesta: Sí (Verdad)