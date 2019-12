La próxima invitada de “El valor de la verdad” será Alexandra ‘La Chama’ Méndez, quien se sentará en el sillón rojo para contar pasajes de su vida que la dejaron muy afectada.

Como es de costumbre, el propio conductor Beto Ortiz publicó los adelantos del programa en los que se ve a la venezolana llorar desconsoladamente.

Una de las preguntas que le hace es: “¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?" ella responde: “Yo me derrumbé, dije: ‘me quieres ver para que violarme, matarme’”.

Otra de las interrogantes que le hacen es si estuvo a punto de ser violada en la discoteca, a lo que ‘La Chama’ contesta que la tuvieron que sacar del baño cargada, casi desmayándose. “En las cámaras aparezco hablando y tomando con un chico que me sigue al baño, luego va detrás de mí y no vi más […]. Preguntaba insistentemente qué me pasaba, se puso como nervioso”.

Además, reveló que es víctima de un acosador, que le había hecho creer que era amigo de Nicola Porcella.

En otro video publicado por el conductor de “El valor de la verdad”, la venezolana cuenta muy nerviosa que ya no es la misma persona de antes y que ahora sale con seguridad. “Me pego más a amigos y ellos saben por qué, porque estoy más paranoica y cuando salgo siempre estoy mirando a mi alrededor, viendo todo. Ahorita puedo salir un poco más. Hubo un tiempo que estaba en mi casa encerrada, no podría ir gimnasio, le tenía miedo a todo. No podía dormir, yo cerraba los ojos y era como que me venían cosas a la cabeza, no sé”.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

