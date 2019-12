La criolla Lucía de la Cruz estuvo en “El valor de la verdad”. Ella se llevó S/15 mil tras responder a 18 preguntas, luego de ello decidió retirarse y dijo que le quedaba aún mucho por contar de otros personajes, pero que será en otra oportunidad.

“Yo prefiero mis 15 luquitas [15 mi soles] seguras. Todavía falta más personajes: boxeadores, cantantes, músicos, etc. Lo dejo para la próxima invitación, te quiero Beto y gracias", le dijo la intérprete de “Yo perdí el corazón”.

La cantante dio a conocer que le daba dinero a Jefferson Farfán cuando era niño. “Él quería ir a jugar con su manchita, necesitaba dinero y me decía tía. Yo le daba plata, quizá ahora no se acuerde, él paraba con su moco verde”.

Asimismo, se refirió a Teófilo ‘Nene’ Cubillas, de quien dijo que jugó una pichanga. “Él me encantaba, yo tenía 17 años y él 24 aproximadamente. Recuerdo que iba a verme en un malibu negro a las 8:30 noche e iba con unos girasoles. Nunca fuimos novios ni amantes, éramos amigos que hubo besitos por aquí y allá porque yo era una niña. Hace muchos años me encuentro con él y en un ascensor le dije que no sabía si era hombre o mujer y nos empezamos a reír. A él le gustaba como cantaba. Esa era mi pichanguita”.

A continuación, las preguntas más polémicas que le hicieron a la cantante y las respuestas que ella dio.

¿Fue tu hermana una prostituta?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ella tenía 15 años, se casó a esa edad y tuvo un mal matrimonio. Parece que a ella le gustó más la vida alegre y quería hacer su vida. A la edad de 18 años se fue. Volvió un tiempo y quiso verme, pero ella no quería que la mirara. No me avergüenzo de ella. No podía juzgarla teniendo 8 o 9 años. Una madrugada, yo siendo niña la perseguí a Chorrillos a un club y cuando se dio cuenta me gritó y metió un cachetadón, ahí no la seguí más hasta que fue a verme. Solo ella desapareció y volvió cuando tenía más de 30 años. Conoció al padre de mis sobrinos y se enamoraron”

¿Te pateó tu pareja estando embarazada?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Él estaba saliendo con una chica y yo lo perseguí con mi auto. Cuando lo vi engañándome, simplemente no sentí dolor sino una pena tremenda. Al verme me empujó y pateó, yo decidí que nunca más debía tocarme y no cedí. Esto ocurrió cuando iba a tener nueve meses de embarazo. Lo tuve mediante una cesárea, mi hermana se dio cuenta que mi hijo tenía principios de hidrocefalia, vivió hasta los tres años. Ahí perdí mi vida. El doctor al saber que tenía este mal me dijo que decida por su vida, pero decidí que si se iba algún día sea a mi lado. En el fondo de mí odio al padre de mi hijo, pero aquí todo se paga y da vueltas”.

¿Te dio Augusto Ferrando la peor noticia de tu vida?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Estaba en el Cusco cantando en un show. Eran las 7:20 de la noche y a mi hijo lo operaban para ponerle su tercera válvula y Augusto dijo que si me veían me pasaran la voz. Me dicen que me estaba buscando y me pide que regrese a Lima, yo supuse que era mi hijo. No había ningún vuelo. Debido a ello, como tenía tanto dolor en mi corazón quise terminar mi show. Cante y canté “Perdóname”, “Yo perdí el corazón”. Yo voy al cementerio a verlo. Yo amé a Percy García una vez y nunca más volví a amar a alguien. Aún no encuentro el hombre ideal”.

¿Te escapaste el velorio de tu hijo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Llegué del Cusco a las 8:20 de la mañana y me molestó mucho porque su papá estaba en el velorio en la casa de uno de mis familiares. Ahí corría la cerveza por todos lados y al ver el ataúd de mi hijo al lado de la ventana me dio rabia. Me acerqué, lo alcé, lo puse a mi lado, no soporté más y me fui. Al perder a mis padres, a Percy, al padre de mi hijo Michelle, me dije qué es esto, pues yo tenía solo 20 años. A veces grito y lloro. Digo por qué a mí. Bueno, así es la vida. Mi madre me decía: ‘parchada, pero limpia’”.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Miguel Barraza?

Respuesta: Sí (Verdad)

“A mis 27 o 28 años, pero a él lo conocí desde que entré a la peña. Mi mamá le tenía una bronca porque decía que era un borracho. Él hizo cosas increíbles. Miguel Barraza es lo máxima. Sí hicimos el amor en Huarmey en un viaje de esos, me hacía reír. Ahora somo grandes amigos”.

¿Has tenido más de 30 parejas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“He tenido 99 novios o enamorados, contados con palitos en mi cama. Mi mamá siempre me dijo algo: ‘de la cintura para arriba todo chévere, de arriba para abajo nada’. Mi primer novio lo tuve a los 12 años, era todo inocente. Luego cuando tuve 15 años, mis parejas eran de 19 años. Lamentablemente yo perdí a mi novio a os 20 años y me decían la viuda (…). Aclaro que no han sido mis maridos, solo novios. Aclaro: soltera pero no desatendida”.

¿Trabajas en prostíbulos?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Trabajo en prostíbulos cantando. Les canto a los tramposos románticos. En esos lugares hay espacios para dar el show. Aquí me pagan más [que en una peña]. En una noche he hecho como máximo ocho show. Hay bastante público joven”.

¿Te sacaron unos rateros de las maquinitas antes de asaltar el local?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo tengo suerte, a veces he ganado más en las maquinitas de lo que he cantado una noche. Yo estaba jugando y siento que alguien me toca y me dice que no voltee, que saque mi ticket y me vaya. Hago lo que me dijo y al día siguiente en los periódicos me entero de que habían asaltado ese casino. Le doy gracias a todos los ladrones del mundo porque hasta ahorita no han chocado conmigo, será porque soy chévere, además que no soy millonaria. Ya he dicho, no soy quien para juzgar a nadie. Incluso una vez en Lurigancho, a donde fui a cantar, se me aceraron dos muchachos y me pidieron disculpas, pues me dijeron que me iban a entregar una cadena que me habían robado hace tres años cuando estaba por la calle. Me dijo que estaba preso no por ladrón sino por drogas. Me indicó que su mamá lo tenía y que vaya a su casa. Así fue, me dirigí a La Victoria y lo recuperé. A veces, como ya los conozco, me gritan: ‘Tía danos la bendición, nos vamos a chambear’. Me pasa cada cosa”.

¿Consumías drogas antes y después de cantar?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Primero, pido disculpas a mis nietos que están creciendo y a los que están grandes, a mis hijos que conversé con ellos y saben mi vida entera. Nunca podría retroceder el tiempo, pero sí puedo arrepentirme y pedir perdón a la sociedad. Nunca probé cocaína, pero sí fumé mucha marihuana y no me llevó a nada. Aclaro que la pasta es la cochinada, lo último, la basura. No es bueno porque hay formas de divertirse. Público querido, Lucía de la Cruz nunca jaló cocaína. Es penoso porque no te conlleva a nada bueno sino a la muerte”.

