Miguel Barraza se llevó S/15 mil tras participar en “El valor de la verdad”. Él respondió 18 preguntas en el sillón rojo y tras meditarlo decidió retirarse antes de que pierda todo lo ganado hasta ese momento, tal como le ocurrió en el año 2013. “Yo creo que ahí no más”, fueron sus últimas palabras antes de dar por concluida su presencia en el programa.

Durante varios momentos, el comediante conocido como Chato Barraza, quien llevó a tres amigos, entre ellos Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y Javier Santagadea, fiel a su estilo contó chistes, sacando carcajadas al propio Beto Ortiz y a quienes se encontraban en el estudio.

Pese a toda la alegría que llevó, no pudo evitar responder los problemas de salud que viene atravesando. Sin embargo, dijo confiar en Dios y la ciencia para salir adelante. A continuación, te damos a conocer las preguntas más polémicas que dio.

INTERROGANTES MÁS POLÉMICAS

¿Has sufrido tres infartos cerebrales?

Respuesta: Sí (Verdad)

“No me controlé mucho la diabetes y fue desarrollándose, aparte de presión alta. Ahora tengo arritmia. El doctor me dice una copita de vino, pero la copa la veo bien grande. He tenido una vida bien bohemia, ya conozco los malos amigos, los pendencieros, las mujeres malas, las que te viven todo. Agradezco a quienes estuvieron a mi lado. Fueron tres veces que me dieron infartos cerebrales, yo no recuerdo. Estos episodios de salud deprimen, pero si es incipiente y si tienen arreglo, sigo. El día que esté postrado en un ataúd solo quiero ver reír, reír, reír; nada de llorar, llorar, llorar. No me gusta esa palabra”.

¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas?

Toca botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Sufres de cáncer?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Es incipiente. Dios es grande y la ciencia también. Todo con fe, si tengo que irme de este mundo, tengo que hacerlo con un show con ellos [Melcochita y Santagadea]. Si me dicen que no hay remedio, agárrenme [para tomar]. No me atemoriza el tema de la muerte porque si tuve una vida linda haciendo reír a mi público, que me recuerden haciendo reír, hice el bien y creo que me espera algo bueno allá. Tengo 70 años y tengo cáncer a la próstata”.

¿Consumías cocaína?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Clínicamente podría haber afectado mi salud. No era vicioso, si había la consumía, pero nunca fui a comprar, era para ponerme en swing. Inclusive, un pata me regaló un kilo de coca. Yo fui al banco y al policía le dije en broma que me cuide la coca y le propuse venderla para repartirnos a medias. Él se empezó a reír. Se la regalé a un pata”.

¿Eres alcohólico?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Era. Hace un año que ya no tomo y me quiero matar [risas]. Si tomo alcohol, no debo porque me hace daño. Ahora no puedo y consecuentemente no quiero”.

¿Te apareciste ‘mamadazo’ en el estreno de tu película?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Había un productor que era muy vivo. Para el estreno de la película, a mi hermana, con quien fui, le pedí un trago para los nervios. Llego y me llama el fulano que te digo y me dice que falta una hora y media, me dice que me quería invitar una copa. Me las olía, pero como me dijo una, acepté. Era un pisco doble. Tomé y luego me dice: ‘Más’, al ver su empeño, me causó sospecha, pero yo lo sentí rico, pues tomé como ocho. No sé para qué quería que me emborrache y encima en lugar de llevarme en el carro, me lleva en una carroza con caballo. Al final no cobré ningún sol porque tenía un floro”.

¿Te hizo el profesor fumar siete cajetillas de cigarro?

Respuesta: Sí (Verdad)

“En ese tiempo, yo no fumaba porque no me gustaba; entonces como veía, me hicieron probar un inca. No falta un soplón que le dijo al profesor, quien nos hizo soplar y al descubrir que habíamos fumado, llamó al director y compraron cajetillas de cigarros. Nos ardía la lengua, la boca y mientras eso nos decía que no deberíamos volverlo a hacerlo”.

¿Te ayudabas con la pastillita azul?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ahora ya no pudo. Cuando era más joven, uno quería quedar bien, por eso tomaba”.

“El valor de la verdad”: Miguel Barraza reconoce que llegó ebrio al estreno de “'El pequeño seductor” (Captura de Latina)

