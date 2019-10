Vania Bludau es la nueva invitada de “El valor de la verdad” (EVDLV). La modelo se sienta una vez más en el sillón rojo de Beto Ortiz para contar detalles íntimos de sus exromances con personajes de la farándula local, entre los que destaca su relación con Christian Domínguez, quien esta semana fue ampayado siéndole infiel a su ‘Chabelita’.

Asimismo, la exbailarina habla de su “amistad” con jugadores de la selección peruana de fútbol, entre ellos Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas.

PREGUNTAS QUE RESPONDE

1. ¿Te afanaba Paolo Guerrero?

Respuesta: Sí (Verdad)

“En 2014, [Paolo Guerrero] me invitaba mucho para viajar a Brasil. Ese es el modus operandi de los futbolistas. Me escribió por WhatssApp me dijo para invitarme a Brasil a ver un partido. ¿Para qué me invita, si no me conoce en persona? La última vez fue el año pasado y fue super raro, ya habíamos entablado una amistad por las conversaciones previas por mensaje, pues él creo que estaba con Thaísa Leal, pero se encontraba en Perú. Un día me escribí que vaya a verlo, pero ante mi negativa me dijo que era una ‘chola terca’. No es feo, es atractivo, pero hasta ahí no más”.

2. ¿Te invitó a salir Hernán ‘El churrito’ Hinostroza?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me saluda y me escribe ‘¿qué haciendo?’. Me habla como si fuera su amiga. Le dije que no. No es atractivo”.

3. ¿Te escribió Christian Cueva por Instagram?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La gente tiene la mente sucia porque siempre escribe a chicas. Siempre buscan una conversación de la nada. Me hace comentarios como: ¿en qué andas? Como si yo le voy a responder”.

4. ¿Le fue infiel Gino Pesaressi a su expareja contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me parece que estuvo mal y como mujer no me gustaría que me hagan lo mismo. Después de lo que sucedió me puse en los zapatos de la otra persona, pero se dio. Estuvimos trabajando un tiempo y cuando estaba con novia y después meses nos encontramos en una fiesta y bueno, tragos van y tragos vienen, sucedió lo que tenía que pasar. Fueron varios agarres. Esto ya venía del año anterior con miraditas. Incluso, este año, al salir de una reunión me jaló del brazo para preguntarme dónde me estaba quedando y le dije en la casa de mi mamá”.

5. ¿Tuviste un affaire con Bruno Agostino?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Bruno es muy bueno, pero lo malo es que es muy perro. Empezamos a salir muy poco y pasó lo que pasó por tomar mucho en una reunión. Él quería salir a escondidas, pero quedó ahí, pues él tenía completo todo pero en realidad, sus acciones mataron lo que había. Era un cuerpo tan grande para tan poco. Tiene una pintaza,pero creo que por ahí tomó pastillas de chiquitolina”.

6. ¿Es Bruno Agostini flojo en la intimidad?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Bruno sí es bien flojo, a parte que no tiene el tamaño indicado, pero no chambea; cuando lo hace es como que cree que hace mucho, pero es súper rápido. A él le pongo 10.5 de nota. Ahora, sobre Christian Domínguez, lo que pasa es que tocaba como medio cansado, quizás no tenía ganas, por eso le pongo un 8, aunque en sus días buenos lo califico con un 14”.

7. ¿'Chapaste' con Marrio Irivarren en una discoteca?

Respuesta: Sí (Verdad)

NOTA PREVIA

La modelo Vania Bludau se presenta por segunda vez en el sillón rojo de Beto Ortiz para contar pasajes secretos de sus relaciones pasadas.

“Es una mezcla de gitana, de bailadora flamenca y de Sofía Loren trujillana. No sé a ustedes, pero a mí esta mujer me parece una belleza absoluta. Les dejo esta secuencia de fotos que acabo de hacerle. Saquen su cuenta. Te amamos”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram sobre la modelo.

La misma Bludau también confirmó que participará por segunda vez en el programa. “Otra vez aquí ando en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. Si la primera vez estuvo suave y para algunos medio complicado, esperen la segunda parte. ¿A quién le cae ahora?”.

Vania Bludau encendió las pantallas con sus declaraciones en EVDLV. (Foto: Instagram Vania Bludau)

Así como en anteriores programas, los invitados le pusieron nota al rendimiento sexual de sus parejas, esta no iba a ser la excepción.

“Ya sabemos que @vaniabludau es una maestra y ahora es su turno de ponerles nota, estimados aprendices”, escribió Ortiz.

En una escala del 1 al 20, a Bruno Agostini le puso 10,5 y comparó su miembro viril con la mitad de una zanahoria, de Christian Domínguez dijo que no pasaba el examen y lo calificó con un 8 haciendo alusión a que tiene un olluquito, mientras que a Sebastián Lizarzaburu le puso de nota 7 y comparó con un plátano bizcochito.

Pero si pensaba que sus declaraciones iban a encender las pantallas, algo que nadie esperaba ocurrió. ¿De qué se trata? Hasta el polémico programa llegó Karla Tarazona, madre de los hijos de Domínguez, para junto a la modelo destrocen al cumbiambero.

El momento que Bludau se refirió al tamaño del miembro viril de la expareja de Chabelita, la conductora de espectáculos de Latina y también expareja de Domínguez derramó su veneno.

“Cuando las ‘hermanitas’ se juntan ¡arde Troya! @vaniabludau y @latarazona armaron un despiadado festival de la nostalgia e intercambiaron figuritas del álbum de los amores pasados. Lo único indiscutible fue que la abundancia de músculo no te garantiza absolutamente nada. ¿De qué tamaño es tu amor?”, escribió el conductor.

Entre las preguntas que responderá Vania Bludau está: “¿Compraba Christian Domínguez ropa de bebé cuando eran enamorados?”, a lo que ella responde que, de tanto adquirir prendas de un bebé tras cada viaje, el cantante tenía una maleta llena de piezas para varoncito.

Posteriormente, al finalizar uno de los avances de su presentación en EVDLV, la modelo hace un comentario respecto al vestido que lleva la también expareja de Christian Domínguez. “Yo me puse un vestido así cuando terminé con Christian y me presenté en el programa del ‘cuatro’ (América TV)”, dice Vania.

“Y qué casualidad porque el otro acaba de terminar y me he puesto el mismo vestido”, responde Tarazona.

OTRAS PREGUNTAS QUE RESPONDE

Las otras interrogantes que le harán a la bailarina están relacionadas a los futbolistas peruanos Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas.

¿Te afanaba Paolo Guerrero?, ¿estuviste en la suite del ‘Loco’ Vargas?, ¿tuviste un choque y fuga con el ‘Loco’ Vargas?, ¿tuviste un choque y fuga con Jefferson Farfán?, fueron algunas de las preguntas.

Vania Bludau y Karla Tarazona juntas en El varlo de la verdad. (Foto: Instagram Beto Ortiz)

PRIMERA VEZ QUE PARTICIPÓ EN EVDLV

La última vez que Vania Bludau visitó el set de ‘El valor de la verdad’ fue en 2016. En ese entonces, la modelo logró responder las 20 preguntas del polígrafo llevándose 25 mil soles.

Entre las preguntas respondió: “¿Te hiciste conocida gracias a Christian Domínguez?”, “¿Sigues enamorada de Christian Domínguez?”, “¿Tuviste un ‘affaire’ con el ‘Loco’ Vargas?”, “¿Se aprovechó Bruno Agostini que estabas borracha para subir tus fotos a Internet?”, “¿Te molesta que te vean como objeto sexual?”, “¿Te ha golpeado alguna de tus parejas?”.

