Vania Bludau se llevó S/25 mil tras participar en “El valor de la verdad” tras responder 20 preguntas en el polémico sillón rojo. Ella contó a Beto Ortiz pasajes de su vida y los momentos difíciles que le tocó experimentar desde que era pequeña.

La exbailarina dio a conocer que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su padre, quien la golpeaba cuando era adolescente si decía algo que no le gustaba. Incluso, una vez su progenitor agredió a su hermano menor con un palo porque estaba jugando.

Otra de las cosas que dio a conocer fue el momento que la drogaron en Estados Unidos. Ella había asistido a un evento sin su novio porque éste trabajaba y bebió un par de copas que le hicieron perder la razón. Por fortuna, llegó su pareja y se la llevó, pero en su casa dijo que intentó lanzarse por el balcón.

También mencionó la relación muy cercana que tuvo por unos meses con el reguetonero Fabio Legarda, a quien conoció en 2017, justo cuando ella había terminado con Frank Dello. “Se ganó mi corazón, pero no funcionó”. Señaló que cuando se enteró de su muerte, le afectó demasiado.

La participación de Vania Bludau dejó con la boca abierta a más de uno pues contó detalles íntimos de las personas con las que estuvo y no dudo en comparar parte de su cuerpo con frutas o verduras. A continuación, te damos a conocer las respuestas más polémicas que dio en “El valor de la verdad”.

Vania Bludau contó que sufrió violencia familiar desde que era pequeña. (Foto: Instagram Vania Bludau)

¿Tuviste un affaire con Bruno Agostino? Respuesta: Sí (Verdad)

“Bruno es muy bueno, pero lo malo es que es muy perro. Empezamos a salir muy poco y pasó lo que pasó por tomar mucho en una reunión. Él quería salir a escondidas, pero quedó ahí, pues él tenía completo todo pero en realidad, sus acciones mataron lo que había. Era un cuerpo tan grande para tan poco. Tiene una pintaza,pero creo que por ahí tomó pastillas de chiquitolina”.

¿Es Bruno Agostini flojo en la intimidad? Respuesta: Sí (Verdad)

“Bruno sí es bien flojo, a parte que no tiene el tamaño indicado, pero no chambea; cuando lo hace es como que cree que hace mucho, pero es súper rápido. A él le pongo 10.5 de nota. Ahora, sobre Christian Domínguez, lo que pasa es que tocaba como medio cansado, quizás no tenía ganas, por eso le pongo un 8, aunque en sus días buenos lo califico con un 14”.

Después le entregan en un recipiente varias verduras para que compare las partes íntimas de sus exparejas. Para Christian Domínguez cogió un olluco, pero al notar que era muy grande, lo partió. A Lizarzaburu un plátano bizcochito, a Fabio Agostini con la mitad de una zanahoria y a Legarda con un plátano normal.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Jefferson Farfán? Respuesta: No (Verdad)

“No entiendo por qué me preguntan por él. Nunca me lo presentaron. Una sola vez en mi vida lo vi pasar en el aeropuerto por Migraciones. Conversaciones en persona jamás en la vida tuve. Una de las pocas veces que conversé con él fue cuando le mandé un mensaje a una foto donde estaban todos los futbolistas como aliento para el mundial. Él muy caballero me respondió gracias por el apoyo. Me encantaría conocerlo, así como a Paolo Guerrero, lo admiro mucho. [Cogiendo las verduras y frutas del recipiente] me encantaría decirte si es berenjena, yuca, pero no”.

¿Le fue infiel Sebastián Lizarzaburu a Andrea San Martín contigo? Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo de Sebastián fue porque estuvimos un tiempo y terminamos. Sebastián estando con Andrea se aparece el día de mi cumpleaños cuando yo estaba con mis amigas. Él empezó a hablar peste y media de Andrea. Al final nos dimos un beso, creo que él pensaba que había planes de regresar, pero por mi parte nada. Le pongo como calificación 6”.

¿Compraba Christian Domínguez ropa de bebé cuando eran enamorados? Respuesta: Sí (Verdad)

“Es estúpida la situación de comprar ropa para bebé. Él tenía una maleta llena de ropa de bebé todo de hombre. Cada viaje traía zapatos y zapatillas de marca, pero es extraño lo que hacía. No sé si lo hacía con otras, pero ese era su patrón”.

Vania Bludau contó que le pegó a una compañera de su escuela porque le dijo "huérfana". (Foto: Instagram Vania Bludau)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ VANIA BLUDAU

1. ¿Te afanaba Paolo Guerrero? Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Te invitó a salir Hernán ‘El churrito’ Hinostroza? Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te escribió Christian Cueva por Instagram? Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Le fue infiel Gino Pesaressi a su expareja contigo? Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Tuviste un affaire con Bruno Agostini? Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Es Bruno Agostini flojo en la intimidad? Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Chapaste con Marrio Irivarren en una discoteca? Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Le fue infiel Sebastián Lizarzaburu a Andrea San Martín contigo? Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te drogaron en un bar de Estados Unidos? Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Eres víctima de un acosador en Miami? Respuesta: Sí (Verdad)

Vania Bludau y Karla Tarazona se reencontraron en EVDLV. (Foto: Instagram Beto Ortiz)

11. ¿Se burlaban de ti porque trabajabas como anfitriona en un restaurante de Estados Unidos? Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te golpeaba constantemente tu padre? Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te peleaste en el colegio porque te dijeron “huérfana”? Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Te deprimiste por padecer de hipotiroidismo? Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Mandaste a golpear a Michelle Soifer? Respuesta: No (Verdad)

16. ¿Fue tu paño de lágrimas el reguetonero Fabio Legarda? Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Le has sido infiel a tu pareja Frank Dello Russo? Respuesta: No (Verdad)

18. ¿Compraba Christian Domínguez ropa de bebé cuando eran enamorados? Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con el ‘Loco’ Vargas? Tocan botón rojo Pregunta de reemplazo: ¿Estuviste en la suite del ‘Loco’ Vargas? Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Jefferson Farfán? Respuesta: No (Verdad)