Vania Bludau fue la nueva invitada de “El valor de la verdad” (EVDLV) y tras responder hasta la pregunta número 20 se llevó S/25 mil. La modelo se sentó por segunda vez en el sillón rojo de Beto Ortiz donde contó detalles íntimos de sus exromances con personajes de la farándula local, entre los que destaca su relación con Christian Domínguez, quien fue ampayado con otra mujer que no era su ‘Chabelita’.

Asimismo, la exbailarina habló de su “amistad” con jugadores de la selección peruana de fútbol, entre ellos Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas.

PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ VANIA BLUDAU

1. ¿Te afanaba Paolo Guerrero?

Respuesta: Sí (Verdad)

“En 2014, [Paolo Guerrero] me invitaba mucho para viajar a Brasil. Ese es el modus operandi de los futbolistas. Me escribió por WhatssApp me dijo para invitarme a Brasil a ver un partido. ¿Para qué me invita, si no me conoce en persona? La última vez fue el año pasado y fue super raro, ya habíamos entablado una amistad por las conversaciones previas por mensaje, pues él creo que estaba con Thaísa Leal, pero se encontraba en Perú. Un día me escribí que vaya a verlo, pero ante mi negativa me dijo que era una ‘chola terca’. No es feo, es atractivo, pero hasta ahí no más”.

2. ¿Te invitó a salir Hernán ‘El churrito’ Hinostroza?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me saluda y me escribe ‘¿qué haciendo?’. Me habla como si fuera su amiga. Le dije que no. No es atractivo”.

3. ¿Te escribió Christian Cueva por Instagram?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La gente tiene la mente sucia porque siempre escribe a chicas. Siempre buscan una conversación de la nada. Me hace comentarios como: ¿en qué andas? Como si yo le voy a responder”.

4. ¿Le fue infiel Gino Pesaressi a su expareja contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me parece que estuvo mal y como mujer no me gustaría que me hagan lo mismo. Después de lo que sucedió me puse en los zapatos de la otra persona, pero se dio. Estuvimos trabajando un tiempo y cuando estaba con novia y después meses nos encontramos en una fiesta y bueno, tragos van y tragos vienen, sucedió lo que tenía que pasar. Fueron varios agarres. Esto ya venía del año anterior con miraditas. Incluso, este año, al salir de una reunión me jaló del brazo para preguntarme dónde me estaba quedando y le dije en la casa de mi mamá”.

5. ¿Tuviste un affaire con Bruno Agostino?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Bruno es muy bueno, pero lo malo es que es muy perro. Empezamos a salir muy poco y pasó lo que pasó por tomar mucho en una reunión. Él quería salir a escondidas, pero quedó ahí, pues él tenía completo todo pero en realidad, sus acciones mataron lo que había. Era un cuerpo tan grande para tan poco. Tiene una pintaza,pero creo que por ahí tomó pastillas de chiquitolina”.

6. ¿Es Bruno Agostini flojo en la intimidad?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Bruno sí es bien flojo, a parte que no tiene el tamaño indicado, pero no chambea; cuando lo hace es como que cree que hace mucho, pero es súper rápido. A él le pongo 10.5 de nota. Ahora, sobre Christian Domínguez, lo que pasa es que tocaba como medio cansado, quizás no tenía ganas, por eso le pongo un 8, aunque en sus días buenos lo califico con un 14”.

7. ¿'Chapaste' con Marrio Irivarren en una discoteca?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Es mi amigo y pasó hace tiempo. Fue cuando terminé con Christian y este se enteró porque fue a hacerle el pare porque se sentía con derecho. Tras ello, Mario lo negó. Fue un verdadero chape”.

8. ¿Le fue infiel Sebastián Lizarzaburu a Andrea San Martín contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo de Sebastián fue porque estuvimos un tiempo y terminamos. Sebastián estando con Andrea se aparece el día de mi cumpleaños cuando yo estaba con mis amigas. Él empezó a hablar peste y media de Andrea. Al final nos dimos un beso, pero fue uno por compromiso, creo que él pensaba que había planes de regresar, pero por mi parte nada. Le pongo como calificación 6”.

9. ¿Te drogaron en un bar de Estados Unidos?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Pasó en noviembre del año pasado. Fue en un evento donde invitan a influencer para el lanzamiento de vino y champagne. Fui sola porque mi novio tenía una cena de trabajo. Cuando voy al lugar, solo me tomé una copa de vino y a la hora y media estaba conversando con un chico a quien conocía de vista. Ahí cometo el error de pedirle que me pase una copa, tomé unos sorbos y sentí que se me nublaba la vista. Ya era las 9 de la noche y no había nadie, solo el chico y yo, por lo que llamé a mi pareja para decirle que estaba mal. Cuando él llega, el chico desapareció. Estaba drogada porque quise lanzarme del balcón y cosas muy locas que incluso asustaron a mi novio. La cabeza me dolió tres días”.

10. ¿Eres víctima de un acosador en Miami?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Es una persona que conocí en una sesión de fotos a inicios de 2018. Él se averiguó mi nombre y todos mis movimientos, me mandaba fotos a mi Instagram. Incluso, le escribió un mensaje al correo de mi novio diciendo que era mi stalcker. Hice la denuncia a la policía y ordenaron que se aleje, pero no pudieron evitar que me siga mandando mensajes. Ahora estoy haciendo otra denuncia para que deje de acosarme por internet”.

11. ¿Se burlaban de ti porque trabajabas como anfitriona en un restaurante de Estados Unidos?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me da pena en el sentido de lo ignorante que puede ser la gente en el Perú. Eso fue hace un par de años y me vi obligada a trabajar en restaurante porque tenía una deuda que pagar en Lima. No me pareció malo y trabajé por ocho meses. Si necesitaría dinero, lo haría de nuevo”.

12. ¿Te golpeaba constantemente tu padre?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Mi papá viajó a Estados Unidos cuando yo tenía 5 años. Después de muchos años, más a o menos 10, vuelvo a verlo cuando vamos a vivir a Las Vegas. Antes de vivir con mi padre, para mí era un santo y lo defendía de quien hablaba mal de él, pero cuando estuvimos mis hermanos y yo en su casa todo era golpes. A mi hermano menor una vez lo agarró a palazos y lastimó la pierna (…). A mí me lanzaba cachetadas porque no le gustaba lo que decía”.

13. ¿Te peleaste en el colegio porque te dijeron “huérfana”?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Tenía 10 años y en la época del Día del Padre había una niña que tenía su grupo y me decía: ‘Vania es una huérfana, no tiene papá ni a quién darle sus regalos’. Un día me harté y lancé contra ella, y la agarré de los pelos que me tuvieron que llevar a la dirección”.

14. ¿Te deprimiste por padecer de hipotiroidismo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“No sabía que tenía la enfermedad y justo debía hacer una sesión de fotos. Igual lo hice y me dijeron que no me preocupara porque iban arreglar algunos detalles con Photoshop; sin embargo, salieron unas fotos donde me agarraron mal parada y ahí empezó el buylling. Me deprimo cuando empiezo a ver en televisión que se burlaban de mí por mi físico diciendo que me había descuidado, pero no era así”.

15. ¿Mandaste a golpear a Michelle Soifer?

Respuesta: No (Verdad)

“Según ella, la persona que la mandó a golpear mencionó varios nombres y entre ellos dijeron el mío. Nunca fuimos amigas y hace años de un momento a otro me miraba mal y mandaba comentarios contra mí, pero no sabía por qué ese odio. Después de tiempo, Michelle se comunica conmigo y supongo que buscaba arreglar asperezas. No sé si fue unas disculpas, pero se animó a contarme que le habían mandado a pegar y que sus agresores le dijeron que era a pedido mío. Yo le dije que yo no era y limamos asperezas”.

16. ¿Fue tu paño de lágrimas el reguetonero Fabio Legarda?

Respuesta: Sí (Verdad)

“A Fabio Legarda lo conozco a fines de 2017 cuando vino a realizar presentaciones y cuando mi novio y yo nos distanciamos. Tras las peleas con mi entonces pareja, empezamos a salir. Era un niño bonito, alegre y divertido, y eso que era un año mayor que yo. La verdad la pasamos bien, la verdad era la primera vez que me llevaba bien con alguien. Se ganó mi corazón, pero no funcionó. Esto fue cuando con Frank terminamos”.

17. ¿Le has sido infiel a tu pareja Frank Dello Russo?

Respuesta: No (Verdad)

“El break que me di fue cuando terminé con mi pareja. Tras pelear con mi novio viajo a Miami para sacar mis cosas, pues ya estaba conviviendo, pero tras hablar bien, retomamos la relación. He respetado a Frank. Eso no quiere decir que no he mirado porque sí lo he hecho, pero nada más”.

18. ¿Compraba Christian Domínguez ropa de bebé cuando eran enamorados?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Es estúpida la situación de comprar ropa para bebé. Él tenía una maleta llena de ropa de bebé todo de hombre. Cada viaje traía zapatos y zapatillas de marca, pero es extraño lo que hacía. No sé si lo hacía con otras, pero ese era su patrón”.

Después le entregan en un recipiente varias verduras para que compare las partes íntimas de sus exparejas. Para Christian Domínguez cogió un olluco, pero al notar que era muy grande, lo partió. A Lizarzaburu un plátano bizcochito, a Fabio Agostini con la mitad de una zanahoria y a Legarda con un plátano normal.

Tras esta pregunta, el conductor de “El valor de la verdad”, Beto Ortiz, llama a Karla Tarazona para continuar realizando las preguntas a Vania Bludau. Al ingresar al set, ambas se dan un beso y aclaran que hace años no se veían, no porque se hayan evitado sino porque las circunstancias no lo permitieron. Así, la madre de los hijos de Christian Domínguez empieza a realizar las interrogantes.

19. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con el ‘Loco’ Vargas?

Tocan botón rojo

Pregunta de reemplazo: ¿Estuviste en la suite del ‘Loco’ Vargas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Él reservó una suite con sus amistades. Luego de cenar subimos a la suite y estuvimos en un party bailando. Fui con Daniela Cilloniz hace más de 5 años. Tomamos un poco, bailamos bachata y salsa pegaditos, conversamos, hubo tragos. No hubo besito, no hubo abracito. Yo no tenía interés de conocerlo, solo que se presentó la oportunidad. En ese momento, él me parecía atractivo”.

Aprovechando la presencia de Karla Tarazona, el conductor le pidió que valide lo dicho por la exbailarina, quien calificó el miembro viril de Domínguez como un olluquito, algo que al final ratificó, pero hizo la aclaración que hay mucha diferencia entre un olluquito natural, de chacra, con otro pichicateado, transgénico. Tras palparlo dijo: “Es conforme señorita Vania”.

En ese mismo momento, Bludau hace un comentario respecto al vestido que lleva la también expareja de Domínguez. “Yo me puse un vestido así cuando terminé con Christian y me presenté en el programa del ‘cuatro’ (América TV)”. A lo que Tarazona le contesta: “Y qué casualidad porque el otro acaba de terminar y me he puesto el mismo vestido”.

20. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Jefferson Farfán?

Respuesta: No (Verdad)

“No entiendo por qué me preguntan por él. Nunca me lo presentaron. Una sola vez en mi vida lo vi pasar en el aeropuerto por Migraciones. Conversaciones en persona jamás en la vida tuve. Una de las pocas veces que conversé con él fue cuando le mandé un mensaje a una foto donde estaban todos los futbolistas como aliento para el mundial. Él muy caballero me respondió y puso ‘gracias por el apoyo’. Me encantaría conocerlo, así como a Paolo Guerrero, lo admiro mucho. [Cogiendo las verduras y frutas del recipiente] me encantaría decirte si es berenjena, yuca, pero no”.

Vania Bludau encendió las pantallas con sus declaraciones en EVDLV.

Vania Bludau y Karla Tarazona juntas en El varlo de la verdad.

