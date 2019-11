“¿Has sido amante de un hombre casado?”, es la sexta pregunta que realizó Beto Ortiz a Janet Barboza en “El valor de la verdad”. La conductora de televisión indicó que “sí”.

Barboza indicó que le incomoda la palabra “amante”. “Yo salía con una persona que no se podía divorciar y estaba separado. El problema estuvo en el tema de los bienes”, cuenta.

“Sí tuve una relación con una persona que sigue casada, estaba separada”.

“Si se diera la oportunidad que de que me guste alguien que está en su casa, con su mujer y sus hijos es algo que no lo podría hacer. Respeto mucho el tema familiar. No me gustaría hacer lo que no me gustaría que me hagan”, afirmó Janet Barboza.

“El valor de la verdad”: Janet Barboza cuenta que fue amante de un hombre casado

“Fue difícil...en esa época no te podías defender porque no había redes sociales. El tema se hizo público porque viajamos juntos y empezó la comidilla”, indica.

Janet Barboza manifestó que fue un momento difícil de su vida. “En ese momento el espectáculo está monopolizado por una o dos personas y, si no le caías bien, te hacían quedar mal”, contó.

“Si ves a una chica joven con un hombre mayor muchos dicen: ‘algo debe de querer’. Antes era una cacería de brujas y era mucho más marcado", sentencia Janet Barboza en “El valor de la verdad”.