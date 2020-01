Jimmy Santi regresará a la pantalla chica como el nuevo invitado de “El valor de la verdad” y contará pasajes poco conocidos de su vida privada. En un nuevo adelanto, el cantante reveló que un conde italiano le ofreció un auto Lamborghini.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz le preguntó si realmente un conde italiano le ofreció un lujoso auto, la respuesta del cantante generó la risa del conductor del programa.

“Me quedé impresionado de ver a ese señor tan hermoso que me metía la mano. Él quería que fuera su amante, y me trajo de regalo un Lamborghini”, dijo Jimmy Santi. “Ibas a ser la bella durmiente”, respondió, entre risas, Beto Ortiz.

Otra de las preguntas que responderá el intérprete es si fue amante de una vedette comprometida, y si es un ‘sugar daddy’.

“Vino y me dijo: ‘siéntate, pibe. Te hago un masaje en los pies’. Yo no era tonto, ya me subía y la abrazaba”, señaló Jimmy Santi.

El popular cantante se sentará, por primera vez, en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad” este sábado 11 de enero, y buscará ganar los 50 mil soles que ofrece el programa si contestas con la verdad 21 preguntas.