Jonathan Maicelo contó diversos pasajes de su vida en su reciente participación en “El valor de la verdad”. Durante la entrevista, el boxeador se mostró muy sonriente e intercambió bromas con Beto Ortiz; sin embargo, cuando tocaron el tema de la pelea que el peruano perdió frente a Raymundo Beltrán en el Madison Square Garden, el clima se tornó tenso.

Como recordamos, el púgil peruano perdió por nocaut frente al deportista mexicano en el segundo round. Beto Ortiz, quien estuvo presente en el recinto, hizo una ácida crítica que no le gustó al boxeador nacional.

“Estuve en primera fila, fui con mi polito (estampado) con tu cara, y te sacaron la m…”, le dijo Beto Ortiz a Maicelo. “¿Estuviste lesionado?”, le preguntó.

“Esas cosas nunca se hablan, No voy a poner un pretexto, pero sí tenía lesiones en las costillas y la mano… Durante la semana de preparación todo el mundo ve al atleta pelear, pero no saben el post. Yo estaba con una lesión a la costilla izquierda, mi entrenador decía que sí no me sentía bien que no pelee”, respondió, notablemente serio, Jonathan Maicelo.

“Nunca me recuperé al 100%, me preparé mucho, pero no al máximo nivel. Eso sin contar que tengo artrosis en la mano, pero el tema de mi costilla era lo que no me dejaba pelear. Me pasé dos semanas sin hacer sparring. No lo pongo como excusa, pero no fui 100% preparado”, añadió.

Asimismo, Jonathan Maicelo encaró a Beto Ortiz y lo tildó de “mentiroso y farsante” por su reseña negativa tras la pelea.

“Te vi como un mentiroso, un farsante. Grabaste imágenes que te permití, pero no tenías que enseñarlas así, sin consultarme ¿Tu viste mi lesión? Por eso opinaste a la ligera, te fuiste de avance sin consultarme. Tu opinión fue negativa. Si eres ignorante en el tema, esa es la razón por la que no debes opinar”, precisó.

“El valor de la verdad”: Jonathan Maicelo encaró a Beto Ortiz por su dura reseña tras su derrota en el Madison Square Garden