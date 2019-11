El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra aseguró haber sido víctima de discriminación racial de parte de un programa reality que no lo aceptó en sus filas.

Tras su paso por “Combate”, el deportista dijo que “tocó la puerta de otro canal”; sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Zegarra señaló, que según sus investigaciones, le dijeron que en el programa solo aceptaban gente “blanca y bonita”.

“Del deporte en este país no se puede vivir y al incursionar en el mundo del reality he podido mantenerme y vivir. Cuando me vetaron del programa (“Combate”) por las tonterías que cometí, busqué la forma de tocar la puerta del otro canal y nunca encontré respuesta me dijeron que no. Preguntando e investigando me dijeron: ‘ahí solo quieren gente blanca, bonita’”, contó Zegarra.

“Investigando de nuevo, da la casualidad que es por eso. Vayamos a la historia de ese programa, ¿Cuándo ha pasado un artista, deportista o chico reality negro ahí?”, añadió.

Antes de esta pregunta, ‘Pantera’ Zegarra aseguró que tuvo problemas con Jonathan Maicelo, Christian Domínguez y Jenko del Río.