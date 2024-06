Taylor Swift cerró con broche de oro su último concierto en el estadio de Wembley el domingo 23 de junio. Durante el show, su novio Travis Kelce hizo una aparición sorpresiva en el escenario para que sea parte del elenco de baile y las imágenes se viralizaron en las redes sociales rápidamente. Por su parte, la artista estadounidense dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores tras su paso por el Reino Unido.

Desde que Taylor Swift inició una relación sentimental con Travis Kelce, el jugador de los Chiefs acudió a varios de sus shows como un espectador más. Sin embargo, el domingo 23 de junio sorprendió a propias y extraños al subir al escenario del estadio de Wembley para que sea miembro del espectáculo.

Durante el cambio de vestimenta de “I Can Do It with a Broken Heart”, perteneciente al reciente álbum The Tortured Poets Department, el ala cerrada llevó en brazos a Swift hasta el sofá del escenario y desató la euforia de los 70 mil asistentes.

El mensaje de Taylor Swift a sus fans

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Travis Kelce no solo bailó, sino que abanicó y maquilló a la artista como parte del espectáculo. Al finalizar el tema, Swift le lanzó un beso volado a su pareja para despedirlo.

No solo los swifties compartieron el video de Travis Kelce bailando, sino la propia madre del deportista, Donna Kelce, según People. El clip se publicó en su cuenta de Facebook y los cibernautas destacaron su participación.

Este lunes 24 de junio, Taylor Swift dedicó un emotivo mensaje a los swifties que asistieron a sus tres shows en Wembley. En agosto de este año, la artista volverá a reencontrarse con sus fans en el mítico estadio.

“La primera ronda del estadio de Wembley fue tan surrealista. Mirando a multitudes de 90.000 fans cada noche y escuchando ese VOLUMEN... Esas fueron algunas de las multitudes más ruidosas que he escuchado. Las secciones acústicas se apagaron”, empezó diciendo Taylor.

“Nunca voy a olvidar estos espectáculos. No puedo esperar para hacerlo 5 veces más en agosto. A continuación: ¡¡Dublín!!”, agregó.