Un total de 34.330.557 ciudadanos, a partir de los 16 años, están habilitados para votar en las próximas elecciones, de acuerdo con el padrón electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, así como para las legislativas del 14 de noviembre en Argentina. ¿Ya sabes dónde debes votar si eres de Buenos Aires y provincias? Aquí te lo explicamos.

MÁS INFORMACIÓN::Todo sobre las elecciones legislativas en Argentina

Hay que tener en cuenta que, por el contexto de la pandemia del coronavirus, se decidió ampliar la cantidad de centros de votación, usando también clubes y canchas, para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios. Por ello, es posible que tu centro de votación no sea el mismo que en los comicios del 2019. Por eso, la Dirección Nacional Electoral indica que es importante revisar el padrón electoral de Buenos Aires para saber dónde queda el centro de votación y evitar contratiempos. Aquí te lo contamos.

Debido a la pandemia de coronavirus, varios distritos tuvieron que modificar los lugares habituales de votación y la titular de la Dirección Nacional Electoral, Diana Quiodo, se refirió a la importancia de consultar dónde se vota, incluyendo al padrón electoral Buenos Aires.

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR EN LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE?

Las personas que deben votar, de manera obligatoria, son todos los argentinos nativos y por opción que al 27 de octubre tengan 18 años o más y menores de 70 años, que estén inscriptos en el padrón electoral. Por otro lado, quienes tengan 16 y 17 años, o tengan 15 años pero cumplan 16 años hasta el 14 de noviembre, tienen derecho optativo al sufragio.

¿CÓMO CONSULTAR EL ELECTORAL DE BUENOS AIRES Y TODAS LAS PROVINCIAS?

El protocolo sanitario para los registrados en el padrón electoral de Buenos Aires y el resto del país, establece que “se procurará reducir la cantidad de mesas por establecimiento de votación y aumentar la cantidad de establecimientos de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por establecimiento y evitar la aglomeración de electores”. El lugar de votación se puede consultar en el Registro Nacional de Electores al ingresar el número de documento de identidad, el género y el distrito.

¿DÓNDE VOTO?

Para consultar el padrón electoral, debes seguir las siguientes indicaciones:

https://www.padron.gob.ar/

Ingresar el número de DNI.

Seleccionar el género.

Elegir el distrito.

Validar el código que ofrece la página.

Haz clic en consultar.

Mira los datos que debes llenar para saber tu local de votación. (Foto: Justicia Nacional Electoral)

OTRAS VÍA DE CONSULTA

Llamar a la línea gratuita del CNE: 0800-999-7237.

Por SMS: envío al número 30777 la palabra VOTO seguida de espacio, número de documento, espacio y la letra M o F (masculino o femenino).

¿QUÉ HAGO SI NO ESTOY EN EL PADRÓN PARA LAS ELECCIONES DE ARGENTINA 2021?

Haz tu reclamo por cualquiera de estas vías:

Internet: En este enlace de la Cámara Nacional Electoral.

Correo electrónico: reclamos.padron@pjn.gov.ar.

Teléfono: en la línea gratuita 0800-999-7237 (de 07.30 a 15.30 horas).

Personal: acude a la Cámara Nacional Electoral (Av. Leandro N. Alem 232 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en la Secretaría Electoral de tu último domicilio.

¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES DE ARGENTINA 2021?

Los horarios de votación en los colegios electorales este 12 de septiembre (el día de las elecciones PASO), así como para el 14 de noviembre (elecciones generales) será d 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para las personas vulnerables, el CNE estableció un horario recomendado para personas vulnerables o de riesgo. Será entre las 10:30 A.M. y las 12:30 P.M.

¿CUÁL ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LAS ELECCIONES DE ARGENTINA 2021?

Las elecciones en Argentina son obligatorias y quienes no se presenten tendrán que pagar una multa de 150 pesos. Pero, ¿qué pasa si tengo COVID-19? En el contexto de emergencia sanitaria, las autoridades han indicado que las personas contagiadas de coronavirus o quienes tengan sospecha no estarán obligados a votar.

¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS A VOTAR EN LAS ELECCIONES DE ARGENTINA 2021?

Las personas que no están obligadas a votar son las que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación por un motivo razonable. En ese casp deberán comprobar el hecho consiguiendo un certificado en las comisarías del lugar. En tanto, quienes se encuentren enfermos deben justificar la ausencia con un certificado médico. Este debe ser emitido por un hospital público o, de no poder movilizarse, por un médico particular. Los comprobantes deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la elección.

¿Si NO VOTÉ EN LAS PRIMARIAS, PUEDO VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES EN ARGENTINA?

Todos los electores que figuren en los padrones y no hayan votado en las PASO, tienen el derecho y la obligación de hacerlo en las elecciones generales.

¿EN QUÉ CASOS PUEDO RENUNCIAR A SER AUTORIDAD DE MESA?

Según información de la Cámara Nacional Electoral, se admite con carácter “restrictivo” la posibilidad de excusarse de ejercer como autoridad de mesa por “razones de enfermedad” o de “fuerza mayor debidamente justificadas”.

¿QUÉ SE VOTA EN LAS PASO DEL 12 DE SEPTIEMBRE?

En estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) 2021, por un lado, ocho distritos elegirán senadores: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

¿QUÉ ELEGIRÁN EN LAS ELECCIONES GENERALES EN ARGENTINA?

En las elecciones del domingo 14 de noviembre se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, así como 24 de los 72 escaños del Senado de la Nación, la cámara alta. Las provincias que eligen senadores son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.