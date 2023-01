El fallecimiento de Elena Huelva ha enlutado a España. La destacada influencer, que nos recordó que las redes sociales también podían ser un espacio para crear conciencia en su lucha contra el cáncer, lamentablemente partió con tan solo 20 años de edad.

Como sabemos, la joven fue diagnosticada en su adolescencia con sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que suele aparecer en los huesos o en el tejido blando que los rodea. Desde entonces, no dejó que su enfermedad le impidiera vivir con optimismo.

Los seguidores de Elena siempre aplaudieron la fuerza con la que afrontaba esta difícil batalla, tal como esta celeb de España lo hizo durante el Año Nuevo 2023 y en los últimos mensajes que publicó antes de su muerte.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE CON EL QUE ELENA HUELVA SE DESPIDIÓ DEL 2022?

El pasado 30 de diciembre, Elena Huelva publicó un extenso mensaje en el que se despedía del 2022. “El simple hecho de salir a la calle, que te dé el sol en la cara, el aire, parecerá una tontería, pero es una de las mejores tonterías, las pequeñas cosas que realmente son las más grandes”, inició el texto.

Asimismo, resaltó algunas de los sucesos más importantes de esos últimos 365 días, destacando las cosas buenas que vivió.

“Mañana se acaba el año, ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas”, agregó.

Finalmente, la joven concluyó su escrito con un mensaje cargado de optimismo, tal como fue su lucha en vida: “Y aquí seguiremos… ¡siempre! 2023 ojalá me sorprendas. Mis ganas ganan”.

La imagen con la que Elena se despidió del 2022 (Foto: Elena Huelva / Instagram)

¿QUÉ MENSAJES PUBLICÓ ELENA HUELVA EN EL 2023?

Por desgracia, la salud de la influencer no mejoró en el 2023. De esta manera, a inicios del año, relató que no se había despertado de la mejor forma, pues no se encontraba nada bien. “Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”, escribió.

Además, recordó todo lo conseguido en esta batalla: “Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”, indicó junto a una foto en la que aparece sujetada de la mano de su madre, su padre y su hermana.

Finalmente, el lunes 2 de enero, la española publicó su último mensaje en redes sociales. En este, agradecía el apoyo de sus seguidores con un sencillo “Os quiero”. Una simple oración cargada de cariño y amor, como seguro siempre será recordada.

La última fotografía que publicó la influencer en sus redes sociales (Foto: Elena Huelva / Instagram)

¿CÓMO SE ANUNCIÓ LA MUERTE DE ELENA HUELVA?

A través de su cuenta de Instagram, donde más de 800 mil personas acompañaron a Elena de manera virtual, la familia de la española confirmó su deceso por medio de una historia.

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, se lee en el texto que difundieron el martes 3 de enero del 2023.

El anuncio del lamentable deceso de Elena (Foto: Elena Huelva / Instagram)

EL APOYO DE LA FAMILIA DE ELENA HUELVA

Toda la familia de Elena Huelva fue un soporte vital para su lucha. Así lo demostró su padre, con un tierno post en redes sociales: “Mi niña de mi alma. Como me decías en tu dedicatoria de tu libro ‘No te suelto la manita…' nunca te la solté. Siempre mi amor. No la hay mas buena. Ejemplo de buena persona, ¿se puede decir más? Te quiero y te quiero”.

Su madre, por su parte, escribió: “Siempre de tu mano. Te amo, mi Helen del alma. Siempre juntas”. Su hermana Emi Huelva también aprovechó para dedicarle diversas publicaciones en sus plataformas digitales.