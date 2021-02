Aunque la docuserie de Netflix, “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” (“Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”, en su idioma original) explora principalmente la desaparición y muerte de Elisa Lam en enero de 2013, también le decida un tiempo asesino en serie Richard Ramirez, también conocido como el Night Stalker, quien al parecer se quedó en el siniestro edificio.

MÁS INFORMACIÓN: Cada una de las muertes reportadas en el Hotel Cecil

En el también documental del gigante del streaming, “Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie” (“Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer” en su idioma original), se narra la historia real de cómo se logró atrapar y juzgar a Richard Ramirez, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos.

Finalmente, Richard Ramirez fue capturado en 1985 gracias a que su última víctima sobrevivió y lo denunció. Fue sentenciado a 19 penas de muerte y encerrado San Quentin State Prision, no obstante, nunca llegó a la cámara de gas y murió de insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 cuando tenía 53 años.

Ramírez murió de insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013 cuando tenía 53 años (Foto: The Night Stalker /Netflix)

EL NIGHT STALKER EN EL HOTEL CECIL

En “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” se revela que Ramírez se quedó en dicho lugar, probablemente debido a su macabro historial que muertes súbitas, asesinatos y una serie actividades paranormales.

Según The Sun, el historiador Richard Schave afirma que se sabía que Ramírez “caminaba con su ropa interior manchada de sangre, descalzo, hasta su piso y en su habitación”, lo que también fue corroborado por ex empleados del hotel.

“Raoul Enríquez, un empleado de noche de hotel [en el Cecil], dijo que un hombre del que está seguro que Ramírez vivió en una habitación del piso 14 durante varias semanas a fines de julio y agosto y durante otras dos semanas a fines de agosto. Enríquez, de 36 años, quien vivía en una habitación en el mismo piso, dijo que tuvo algunas conversaciones breves con Ramírez e indicó que Ramírez le dijo que era de Ciudad Juárez, México. Dijo que los hombres no se conocían por su nombre. Dijo que a Ramírez le gustaba tocar rock ‘n’ roll en la radio de su habitación de hotel y, a juzgar por los olores que Enríquez podía oler, estaba fumando marihuana”, según declaración del empleado vía KCET.

De acuerdo con los informes, Ramírez se registró en el hotel Cecil durante varias semanas en julio y agosto de 1985, poco antes de su arresto. Sin embargo, no fue el único asesino en serie que llegó al lugar y ayudó a crear la mala fama del hotel en Los Angeles.

El cuerpo de Richard Ramirez fue incinerado, ya que nadie lo reclamó, ni siquiera Doreen Lioy, la mujer que se casó con él en 1996 (Foto: The Night Stalker /Netflix)