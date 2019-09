"Élite" 2: ¿qué piensa Ester Expósito sobre la relación entre Carla y Samuel?

"Élite", producción original de Netflix, consiguió convertirse en todo un fenómeno mundial. Tras el éxito logrado con su primera temporada, la serie española se renovó y llegó el pasado 6 de septiembre a la plataforma de streaming con nuevos 8 capítulos más atrevidos y polémicos.

Los estudiantes del exclusivo colegio Las Encinas están de vuelta para entregarnos episodios más oscuros, cargados de drama y misterio. A demás, se han incorporado tres nuevos personajes que le dan frescura a la historia.

Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de "Élite", han repetido la receta que llevó al éxito a la producción española: sexo, drogas y maldad. La segunda temporada está cargada de giros inesperados que la hacen más adictiva.

De la mano del éxito de la producción española, llegó la fama para los actores de la trama. Los jóvenes que forman parte de "Élite" se han convertido en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Los fanáticos quieren saber todo sobre sus nuevos ídolos juveniles.

En una reciente entrevista, tres de los protagonistas de "Élite": Itzan Escamilla (Samuel), Ester Expósito (Carla) y Álvaro Rico (Polo) opinaron sobre la segunda temporada de la serie y el desarrollo de sus personajes.

Los actores de "Élite" calificaron a la segunda temporada de ser más atrevida, oscura y más adulta, porque los estudiantes del colegio Las Encinas se enfrentan a situaciones que ellos todavía no deberían estar tratando como adolescentes.

Por su parte, la actriz Ester Espósito contó el camino que fue tomando su personaje en esta segunda entrega de la serie. Además, opinó sobre la relación que tiene su personaje (Carla) con Samuel (Iztan Escamilla), uno de los temas que más llamó la atención de los fans.

El personaje de Ester Expósito es una rubia bomba, que comenzó a tener más protagonismo en la segunda temporada de "Élite", luego del final de su primera temporada, donde se encuentra implicada como cómplice del asesinato de Marina.

“Yo no me esperaba para nada mi trama con Samuel, no me lo había imaginado nunca y me gustó mucho cómo evoluciona en sus diferentes etapas y los momentos que pasan juntos. Me parece que es una relación muy complicada y con muchas capas. Y bueno los finales, que son increíbles en esta serie. En la primera temporada yo me lo olía, pero es verdad que el público no se lo podía esperar. Y el final en esta te da la vuelta a la cabeza”, dijo la joven actriz.

Mientras que Itzan Escamilla, quien interpreta a Samuel en la ficción, dijo que su personaje se está acercando cada vez más a su hermano. “Todo lo que odiaba de él es a lo que le conduce todo lo que ocurre. A ser un poco el nuevo Nano”, señaló.

Ester Expósito dijo que el éxito de la serie se debe a la historia y el gran trabajo que hay detrás y delante de las cámaras. La actriz señaló que "Élite" no es una serie más de adolescentes, sino que cuenta varias situaciones de forma seria y profunda.

“Creo que cuando ves Élite te llevas una sorpresa. A lo mejor te esperas una serie superficial, como todas las que han hecho de adolescentes y que solo tienen una capa, pero te encuentras con una serie, que evidentemente es de entretenimiento, pero que cuenta un montón de cosas, pero de una manera seria. De una manera profunda y con un trabajo, tanto como del equipo técnico como el artístico, muy currado, con mucho esfuerzo y muy trabajado”, sostuvo.

“Hemos estado meses ensayando. No es una serie que llegas y venga, te pones a bailar, liarme con este y enfadarme con el otro ¿no? Hay mucho trabajo detrás y es verdad, y eso cuando ves la serie se nota. Y justo, eso la ves, gusta y engancha”, agregó.

Los actores invitaron al público a disfrutar de "Élite" y que no verla es “imperdonable”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE "ÉLITE"?

La tercera temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero considerando que la primera y segunda entrega se lanzaron entre septiembre de 2017 y octubre de 2018, lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma de streaming a finales de 2020.