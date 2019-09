Élite 3: Darío Madrona anuncia nuevo misterio para la temporada 3

La tercera temporada de Élite aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero se espera que responda todas las preguntas que la anterior entrega dejó en el aire. Algunas de ellas son ¿Qué sucederá con Polo ahora que volvió a Las Encinas y sus amigos saben que es culpable? ¿Se librará de la cárcel o pagarás sus culpas? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Cayetana por defender a Polo? ¿El romance de Guzmán y Nadia prosperará? ¿Volverá Nano para tratar de demostrar su inocencia? ¿Ya es tarde para Samuel y Carla? ¿Qué pasará con ’Lu’ y Valerio?

En una entrevista para Entertainment Tonight el cocreador de la serie española, Dario Madrona, respondió a algunas de estas preguntas y aseguró que junto a Carlos Montero prepara una nueva temporada con tantas, o más, emociones fuertes que la anterior.

"Definitivamente habrá un misterio en la tercera temporada. Y como sucede en la segunda entrega, de alguna manera estará relacionado con los eventos de las temporadas anteriores", adelantó Madrona. Asimismo, confirmó que no será un nuevo personaje "quien traiga un nuevo misterio cada nueva temporada, a lo 'Mujeres desesperadas', que a ellos les funcionó muy bien, pero no es nuestra serie".

¿Nano volverá en la tercera temporada de "Élite"? (Foto: Netflix) ¿Nano volverá en la tercera temporada de "Élite"? (Foto: Netflix)

Montero también explicó que, "siempre tratamos de traer algo diferente cada temporada, al tiempo que le damos a nuestra audiencia lo que les gustó de la serie. Más de lo mismo que te gustaba, pero lo suficientemente diferente para que no te aburras. Es un acto de equilibrio complicado".

¿POLO PAGARÁ SUS CULPAS?

Al final de la segunda temporada de Élite se revela que la desaparición de Samuel no fue más que un plan de este y de Guzmán para lograr que los culpables de la muerte de Marina confesaran. Y lo logran, Carla confiesa que fue Polo quien mató a Marina y este es arrestado.



Sin embargo, dos semanas después, Polo vuelve a Las Encinas como si nada hubiese pasado y deja a más de uno con la boca abierta. La nueva aliada de Polo, Cayetana, sacó el trofeo del lago y lo mantiene escondido. Sin el arma homicida no hay pruebas contra él.



Al respecto, Madrona contó que Polo “ya está lidiando con una conciencia culpable y no es precisamente la persona más estable". Cuando le preguntaron si el personaje podrá redimirse en algún momento de sus pecados, el creador contestó: "No estoy seguro, pero definitivamente queremos que la gente lo entienda, que se ponga en sus zapatos. Es alguien que ha hecho algo horrible y claramente tiene problemas, pero también tiene conciencia y arrepentimiento, y la mayoría de las veces es solo un niño asustado".



Polo volvió a Las Encinas, pero sus compañero saben que él realmente es culpable (Foto: Netflix) Polo volvió a Las Encinas, pero sus compañero saben que él realmente es culpable (Foto: Netflix)

En la misma entrevista Madrona reconoció que Polo estará lejos de ser un "mega villano. No es así como lo manejamos (..) Es mucho más interesante tener a todos los personajes en esta área gris donde todos son capaces de lo mejor y lo peor. No pensamos en nuestra serie en términos de héroes y villanos... Y todo el mundo es un héroe en su propia historia, la que se cuentan a sí mismos".



Asimismo, el cocreador de Élite confirmó que Polo usará la huida del hermano de Samu para culparlo. "Nano se ha escapado y para la mayoría de las personas eso es casi una admisión de culpa. Polo no es una mente maestra malvada, tampoco lo es Cayetana. Él solo está usando lo que tiene a mano para probar y demostrar su inocencia. No es tan complicado. No hay arma homicida, el padre de Carla está negando su historia, no hay tanto contra de él. Y también tiene abogados realmente caros".