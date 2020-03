Desde que se emitió su primer capítulo en octubre del 2018, “Élite” se convirtió en un fenómeno mundial que cautivó a millones de seguidores. Sin duda, la producción original de Netflix es una de las series españolas que más fama alcanzó en los últimos años. El programa cuenta con dos temporadas y esta semana lanzaron el tráiler de la tercera, dejando impactados a los fans de todo el mundo.

Ambientada en el Instituto Las Encinas, el drama cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se ven enfrentados tras enterarse de la muerte de una de las estudiantes, lo que desata una serie de problemas que intentarán superar.

Élite - temporada 3

A través de la plataforma de Netflix, la serie española compartió un resumen de lo que será su tercera temporada. En los cortos minutos de duración muchos detalles fueron revelados, pero solo uno causó gran impacto en el público. Se trata del enorme spoiler que muestra la muerte de Polo, el personaje que mató a Marina en la primera temporada.

Con más de 177 mil reproducciones en YouTube y 1.2 millones en Instagram, en el minuto y medio que dura el esperado video, los seguidores de la serie han tenido diversas reacciones, pues algunos consideran que ya se contó toda la trama, al quedar revelada la muerte de uno de sus personajes.

¿POR QUÉ MATARON A POLO EN LA TEMPORADA 3?

Los creadores de “Élite”, Carlos Montero y Darío Madrona, explicaron la razón de haber matado a Polo y no a otro personaje en esta esperada nueva entrega de la serie.

“Era lo más coherente. Tardamos en dar con ello, no fue una decisión que salió de la nada”, explica Montero a SensaCine.

“Pero buscando de qué manera cerrar, porque no deja de ser un fin de ciclo esta tercera temporada, creíamos que era lo mejor porque nos abría una gran cantidad de temas, como el perdón, del rencor, de la venganza… Y de repente cuando caímos en que tenía que ser él dijimos ‘es que no podía ser otro”, agregó.

Por su parte, Darío Madrona explica también cómo de importante es el último episodio respecto a esta revelación por el hecho de que entenderemos muchas de las cosas que se nos presentan en la tercera temporada.

“Y cuando veáis el capítulo 8 que es donde se llega a la acción, el momento en el que él muere, veréis un poco cómo su muerte supone un cierre muy adecuado para la historia que empezamos a escribir desde el principio. Como que de repente todo encaja y tiene sentido. […] Además esta es una forma de cerrarlo más definitiva que otras, por así decirlo. No es un punto y seguido, es un punto y aparte”, señaló.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”?

Netflix confirmó que la tercera temporada de “Élite” será estrenada el 13 marzo del 2020, solo seis meses después del estreno de la segunda entrega; en septiembre del 2019.

“La tercera temporada de ÉLITE, la serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, se estrenará en Netflix en marzo y contará con 8 episodios”, confirmó la plataforma de streaming en un comunicado.

¿EL ELENCO DE ÉLITE SERÁ OTRO PARA LA TEMPORADA 4?

Al parecer en esta tercera temporada veremos por última vez a Ester Espósito, Danna Paola, Miguel Bernardeau y el resto del elenco original de “Élite”. Carlos Montero y Darío Madrona preparan una nueva historia, pero será con un reparto completamente nuevo.

Con esta cuarta temporada y una quinta ya firmadas, “Élite” se reinventará a sí misma para seguir siendo una de las producciones más vistas de Netflix a nivel mundial. Un estatus que buscará mantener con una nueva historia y con nuevas caras por descubrir, pues la mayoría de las actuales han encontrado en “Las Encinas” su salto a la fama.

Más pistas sobre este cambio radical que dará la serie es que el chileno Jorge López confirmó en una entrevista para la revista “Esquire” que esta tercera temporada será la última en la que participará.

“Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

Lo que López no dijo entonces es que su marcha vendría acompañada por la del resto de sus compañeros, que a partir de ahora tendrá libertad para afrontar nuevos proyectos profesionales.

