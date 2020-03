“Élite” 3: ¿quién mató a Polo en la temporada 3?

“Élite” se consolidó en un éxito mundial desde que se emitió su primer capítulo en octubre del 2018, cautivando a millones de seguidores. La serie de Netflix es considerada una de las producciones españolas que más fama alcanzó en los últimos años. Sus dos primeras temporadas tienen altos índices de audiencia y su tercera entrega ya está disponible en la plataforma de streaming desde el viernes 13 de marzo de 2020 con ocho nuevos capítulos.

En los nuevos episodios de la tercera temporada, los protagonistas se enfrentan a sus últimos meses en el instituto Las Encinas, una etapa en la que tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Mientras que el recuerdo del asesinato de Marina aún los persigue.

Élite 3: la muerte de Polo

El tráiler oficial de la tercera temporada nos mostró de qué tratará esta nueva entrega: Polo es asesinado. El primer capítulo reveló que fue apuñalado en el pecho con una botella de champan y cayó de un segundo piso. Los fans se han hecho varias interrogantes, principalmente: ¿quién es el culpable? Parece que todos están involucrados, pero solo hay un responsable. Aquí te lo contamos.

¿QUIÉN MATÓ A POLO?

Polo se convierte en el personaje central de la tercera temporada de “Élite”. Durante los ocho nuevos capítulos de la serie española, luego de que Polo es liberado por falta de pruebas, Samuel y Guzmán intentan de todo para que confiese su crimen o revele la ubicación del arma homicida, pero es inútil él no dice nada.

El último episodio de la tercera temporada de “Élite” se desarrolla en la fiesta de graduación de Las Encinas. Todo inicia cuando Polo llega a la discoteca para exigirle a Cayetana que le entregue el trofeo. En medio de la discusión Valerio se entera de que fue Cayetana quien envió los mensajes para que no admitieran a Polo en la escuela que quería.

En tanto, Samuel está fuera de control e intenta apuñar a Polo con una navaja, pero Guzmán lo detiene. En otro momento se acerca a Rebeka para pedirle que los hombres de su madre le den un “susto” al asesino de Marina.

Cuando Guzmán encara al que fuera su mejor amigo este le asegura que confesará todo y que sus madres pagarán los estudios de Nadia y ‘Lu’. A pesar de eso, Guzmán le aclara que jamás podrá perdonarlo por matar a su hermana.

En medio de su borrachera ‘Lu’ rompe la botella de champan que le quitó a Valerio. Mientras Guzmán, Nadia, y Omar recoger los trozos de vidrio y buscan el pico de la botella, Lucrecia sigue a Polo al baño, le reclama por arruinar su vida y en medio de la discusión lo apuñala. Polo sale desangrándose y finalmente cae en medio de la discoteca.

Carla descubre que fue ‘Lu’, así que para protegerla esconde la botella, pero no es la única, todos se unen y deciden que no es justo que ella pague por un error que cometió en un segundo, por lo que deciden dejar sus huellas en el pico de la botella, incluida la de Polo para que parezca un suicidio.

Los protagonistas de “Élite” acuerdan acusarse unos a otros para desestimar sus testimonios demostrando así ser una familia y se mantienen unidos hasta el final de la tercera temporada. Después de que la policía recibe el trofeo, cierra el caso de Marina y de Polo.

En tanto, los protagonistas siguen con su vida, por ejemplo, Nadia, ‘Lu’ y Carla viajan para seguir sus estudios universitarios, mientras Guzmán, Samuel, Rebeka, Omar y Ander vuelven a Las Encinas, incluso Cayetana regresa, aunque no de la manera que esperaba.

RAZONES PARA MATAR A POLO

Netflix compartió un video en el que muestra a los protagonistas de “Élite” revelar las razones que tiene cada uno para matar a Polo. Al igual que la primera y la segunda temporada, la serie usa el recurso de empezar con el crimen y episodio tras episodio volver al pasado.

SAMU

Es probablemente el que más motivos tiene. No solo mató a Marina, que era de quién él estaba enamorado. También inculpó a su hermano, arruinando su vida y la de toda su familia. Para poder sacar a Nano de la cárcel, Samu se involucró en los negocios de la madre de Rebeca, lo que podría seguir trayéndole complicaciones en esta temporada.

CARLA

La relación entre Carla y Polo fue muy cambiante a lo largo de los episodios. Polo mató a Marina por recuperar el pendrive del padre de Carla. Sin embargo, cuándo las cosas se le fueron de las manos, Carla le soltó la mano. Su relación siguió empeorando, y arruinó su única oportunidad de vivir el verdadero amor con Samu.

CAYETANA

Tras haber sido descubierta por Lu, la vida de Cayetana se fue a pique. Ya nadie confiaba en ella y fue marginada nuevamente por haber engañado a todos. Polo fue el único que se quedó a su lado, o mejor dicho, fue ella quién se quedó junto a él cuando se supo toda la verdad. Sin embargo, su relación parece que va a mover más las aguas de lo que va a calmarlas. Los problemas de Polo podrían hundir aún más a Cayetana hasta el punto de llevarla a una crisis.

VALERIO

En el tráiler se puede ver una escena en la que Valerio, Polo y Cayetana están teniendo un trío. Al principio de la segunda temporada, Valerio y Cayetana ya habían tenido un acercamiento, quiza eso enciendo la llama de alguna pasión. Hacia el final del tráiler, es Valerio quién esta abrazado a Caye consolándola. También puede haber algún sentimiento entre Valerio y Polo, que ya declaró su bisexualidad.

ANDER

La vida de Ander se arruinó cuando Polo lo involucró en su secreto. LA amistad entre Guzmán, Ander y Polo era inseparable. Sin embargo, Ander no podía decidir si contarle la verdad a Guzman o no, y guardar ese secreto no solo lo afectó por dentro, sino que hizo que cambie su personalidad y hasta se aleje de Omar y su familia.

OMAR

Básicamente por el mismo motivo que Ander. Que su pareja se haya enterado de la verdad antes que nadie afectó fuertemente a su relación.

LUCRECIA

La vida de Lu está en su peor momento. Descubrió muchas traiciones juntas y se encuentra en una crisis existencial. En el video de Netflix, Lu dice que “las personas que se merecen no existir y seguir robándonos oxígeno, pues no deberían estar aquí”.

GUZMÁN

No hace falta decir que Guzmán tiene un motivo lo suficientemente fuerte como para cometer el delito. Polo es el asesino de su hermana, Marina.

NADIA

No tenía relación con Polo, tampoco con Marina. Pero en el video de Netflix dice que “desequilibró a toda la clase, por eso no me puedo concentrar para estudiar”.

REBECA

Uno de los personajes más misteriosos de la segunda temporada. Rebe tiene un claro resentimiento hacía la gente de la clase de Polo. No sabemos qué esperar de este personaje. Rebe tiene un fuerte carácter y una familia poderosa, lo que la hace una potente sospechosa.

