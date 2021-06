La quinta temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno, pero las grabaciones de los nuevos episodios de la serie española empezaron en febrero de 2021, por lo tanto, Netflix ya reveló que actores que se unirán al elenco en la próxima entrega.

No obstante, aún no ha confirmado que intérpretes continuarán y quiénes se despiden de Las Encinas. Por lo pronto se sabe, gracias a las declaraciones de los mismos actores, que Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander) y Omar Shana (Omar) ya no serán parte de la serie.

En tanto, los que definitivamente vuelven para una quinta temporada de “Élite” son Manu Rios (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana) y Diego Martín (Benjamín Blanco).

Por lo pronto, Netflix anunció que la actriz argentina Valentina Zenere y el actor brasileño André Lamoglia se unirán al elenco. ¿Qué personajes interpretarán y cómo se relacionarán con el resto de estudiantes de Las Encinas?

VALENTINA ZENERE

Valentina Zenere es una actriz, cantante y modelo conocida principalmente por interpretar a Alai Morales en la serie de Cris Morena “Casi ángeles” y a Ámbar Smith en la serie de Disney “Soy Luna”.

Ese último personaje la ayudó a conseguir fama internacional, por lo que apareció en “Juacas”, comedia juvenil brasileña, y en “Las Chicas del Cable”, serie española de Netflix, donde interpretó a Camila Salvador en tres capítulos de la entrega final.

La actriz argentina Valentina Zenere se unirá al elenco de "Élite" para su quinta temporada (Foto: Netflix)

ANDRÉ LAMOGLIA

André Lamoglia es un actor brasileño, conocido por interpretar a Rafael Smor en la serie de Disney Channel Brasil “Juacas” (2017) y a Luan en la serie de Disney Channel Latinoamérica “Bia”. Por la primera interpretación recibió una nominación para Artista de Televisión Masculino en Meus Prêmios Nick de Brasil.

En 2016 realizó su primera colaboración en la televisión brasileña participando en tres de los cinco episodios de la segunda temporada de la serie “Segredos de Justiça”, donde interpretó a Tomaz Pachá, uno de los tres hijos adolescentes de un matrimonio recién separado.