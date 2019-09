Élite: las confesiones más íntimas de Mina El Hammani, Nadia en la serie de Netflix

Tras el éxito de las dos temporadas de Élite, Mina El Hammani se ha convertido en una de las actrices del momento. La actriz que interpreta a Nadia en la ficción de Netflix fue la invitada especial del programa ‘La resistencia’, conducido por David Broncano, este lunes 16 de septiembre.

Durante la entrevista, la intérprete madrileña de padre rifeño y madre de Casablanca habló desde sus inicios en la actuación, su creciente popularidad, hasta cuánto dinero tiene en el banco y sobre el sexo.

Una de las primeras incursiones de Mina El Hammani en el mundo de la televisión fue en la serie de TVE Centro médico, donde dio vida a Amina, “una joven musulmana que estaba a punto de abortar, pero no quería ser tratada por ningún médico hombre”.

"Qué maravilla, ese capitular me vino genial porque no tenía para pagar el piso (…) Centro médico me salvó de la indigencia, te lo juro", confesó la actriz de 25 años.

Además de hablar del error en una escena con Danna Paola, de su música favorita, ver la caja de ‘La resistencia’, Mina reconoció que en su cuenta corriente había "menos de 50.000 euros", pero no quiso entrar en más detalles.

Sin embargo, lo que más sorprendió a Broncano fue que la cifra de relaciones sexuales en el último mes fuera "Cero". Ante la respuesta de Mina, el presentador insistió: "¿Cero rotundo? Cuenta todo, eh". "Trabajo mucho, no tengo tiempo", aseguró la actriz de Élite.