CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de su separación de Phillipe (Pol Granch), en la segunda tanda de Breves Historias de “Élite”, Cayetana (Georgina Amorós) intenta continuar con su vida y parece que lo está logrando, sobre todo cuando conoce Felipe (Álex Monner), un joven que trabaja en un centro de donación de ropa, hasta que se reencuentra con su exnovio.

“Élite, las historias breves de Phillipe, Caye y Felipe” se ambienta en la temporada navideña y empieza con Caye y Rebe acudiendo a un centro de donación, donde conocen a Felipe, quien además de criticar la ropa de Rebeka, le pide a Cayetana que lo ayude a coser las prendas donadas.

En tanto, Phillipe no puede sacarse de la cabeza a Caye y busca la manera de conseguir su perdón. Mientras discute con su madre al respecto, conoce a Lara, una joven que busca desesperadamente a su perro República.

Cayetana se sentía muy atraída por Felipe hasta que Phillipe regresó a su vida (Foto: Élite/ Netflix)

EL REENCUENTRO DE CAYETANA Y PHILLIPE

La búsqueda de Lara y Phillipe los lleva hasta el centro de donación donde Caye trabaja como voluntaria. Aunque el personaje de Georgina Amorós intenta mantener la calma no puede evitar sentirse incomoda por su reencuentro con el Príncipe, sobre todo, porque llegó acompañado.

Después de su reencuentro con Caye, Phillipe envía mucha ropa cara y elegante al centro de Felipe con la intención de recuperar a su exnovia, pero ella se niega a aceptar su donación y se compromete a trabajar por varios meses más a cambio de devolver las prendas.

Además, para olvidarse de su ex, invita a Felipe a cenar a un lugar elegante. Aunque la pasan muy bien y descubren que tienen muchas cosas en común, las constantes llamadas de Phillipe no les permiten disfrutar de la velada.

Phillipe arruinó la cena de Caye y Felipe con sus llamadas (Foto: Élite/ Netflix)

LA SEPARACIÓN DEFINITIVA

Al día siguiente, Phillipe y Lara llegan al centro para “ayudar”, aunque logran atraer a más personas y, por lo tanto, conseguir más donación, causan la incomodidad y los celos de Cayetana, que trata de disimular sin éxito.

Cansada de que su ex invada su espacio, Caye le reclama al príncipe por sus actitudes, pero se detiene cuando nota que alguien los está grabando. Poco después, habla con Felipe de lo que sucedió e intenta convencerse de que ya no siente nada por Phillipe.

Luego, Cayetana sale y le pide a Phillipe que se vaya y la deje tranquila, pero él responde: “Estoy enamorado de Cayetana. Lo más importante para mí es que me perdonara y que me volviera a mirar con los ojos con los que me miraba al principio”. Aunque ella siente todavía lo quiere no puede perdónalo y el personaje monárquico finalmente se va.

“Élite, las historias breves de Phillipe, Caye y Felipe” termina con Cayetana despidiéndose de Felipe, quien la rechaza porque no quiere involucrarse en un triángulo amoroso, no obstante, le aclara que, si consigue olvidarse de Phillipe, él la estará esperando.