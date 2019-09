"Élite" 2: ¿existe un límite después de la relación incestuosa entre 'Valerio' y 'Lucrecia'?

"Élite" se estrenó con gran éxito la segunda temporada en Netflix. Desde el pasado 6 de setiembre están disponibles los nuevo 8 capítulos que sigue la vida de los estudiantes del exclusivo colegio “Las Encinas”. En esta nueva entrega, la historia está llena de situaciones intensas y temas muy polémicos que han generado cientos de comentarios entre los fans de la serie.

Si la primera temporada de la serie fue muy atrevida, esta segunda entrega ha pasado ciertos límites y los guionistas se han dado las licencias necesarias para tocar temas tabúes que sin duda ha generado muchas repercusiones y una de ellas es la relación incestuosa de ‘Valerio Montesinos’ (Jorge López) y ‘Lu’ (Danna Paola) que son medios hermanos en la trama.

Otro de las situaciones que ha dejado a los fans pensativos es la inesperada relación entre Carla (Ester Expósito) y Samuel (Itzan Escamilla), dos personajes con escasa química que con el paso de los capítulos comienzan a funcionar y esta unión resulta ser clave para resolver el enigma principal de esta segunda entrega.

Los creadores de la serie Darío Madrona y Carlos Montero dieron una entrevista para Entertainment Weekly y han hablado de los límites que puede tener las historias controversiales que han elaborado para esta segunda temporada.

¿LOS CREADORES HABLAN SOBRE LAS POLÉMICAS

Darío Madrona y Carlos Montero han expresado las emociones que han tenido con el estreno de la segunda temporada de “Élite” que se ha convertido en toda una polémica y ha causado grandes controversias.

“Honestamente, no somos muy conscientes de ser controvertidos. No es que tengamos una larga lista de temas candentes que explorar; simplemente estamos buscando conflictos interesantes para nuestros personajes en 2019 y eso a veces significa hablar sobre temas que están ahí fuera ahora mismo, sobre los que está hablando la gente”

"Es difícil que no te asusten las malas reacciones, con internet siendo un megáfono para las quejas de la gente, con todas las cosas buenas o malas que eso suponga", continúa Madrano. "Pero si tiene que ocurrir, espero que lo abordásemos como una oportunidad para hablar de esos temas y sobre cómo lidiar con ellos en las series juveniles. Nos gusta decir que, incluso aunque la nuestra sea una serie ambientada en un colegio, no es una serie didáctica. Ponemos esos temas sobre la mesa como una forma de comenzar una conversación. Con suerte, las malas reacciones no son la única forma de hacerlo".

¿LOS CREADORES DE “ÉLITE” TIENEN LÍMITES?

Por supuesto que sí. "Para nosotros", como explica Madrano, "los límites vienen principalmente de encontrar la forma adecuada para sacar un tema. Por ejemplo, estamos muy interesados en el tema del consentimiento, como mucha gente ahora, pero no hemos encontrado una trama que resulte orgánica para nuestros personajes y que lidie con ello de una forma interesante con la que nos sintamos cómo, así que está fuera de nuestros límites por ahora", contaron los creadores de la serie.