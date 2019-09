“Élite”: ¿María Pedraza volverá como Marina en la serie de Netflix?

La actriz española María Pedraza vive unos de los mejores momentos de su carrera. Su participación en “Élite”, serie de Netflix que goza de un éxito rotundo, la catapultó a la fama rápidamente y se ha convertido en un ídolo juvenil.

María Pedraza, de 23 años, se dio a conocer en 2017 protagonizando la película AMAR, de Esteban Crespo. Logró cautivar al público tras interpretar a Alison Parker en las dos primeras temporadas de "La casa de papel", y se hizo internacionalmente popular con su papel de Marina en "Élite", cuya segunda temporada está disponible en Netflix desde el pasado 6 de septiembre.

La talentosa actriz ahora será parte de la nueva serie en Antena 3, de Atresmedia: “Toy Boy”. María Pedraza interpretará a Triana Marín, una abogada penalista que se encargará de la defensa de Hugo. Su rol protagónico dará mucho que hablar.

Durante una entrevista para el medio español “Palco VIP”, habló sobre el nuevo personaje que interpreta en “Toy Boy” y su personaje de Marina en “Élite”, con el que se hizo mundialmente conocida.

María Pedraza contó que haber interpretado a Marina en “Élite” y, ahora a Triana Marín en “Toy Boy”, son aprendizajes que se le han quedado grabados en el alma. Le han permitido madurar mucho.

Sobre el final de Marina en la primera temporada de “Élite” dijo que desde un inicio ya sabía cómo iba a terminar su papel protagónico y que le encantó la historia.

“Yo cuando recibí el personaje, recibí la historia así, desde el primer capítulo yo ya sabía de la muerte de Marina. Creo que me parece una historia preciosa. Marina me parece que tiene un alma increíble, es un ángel de hecho. Y me encanta la historia que pude contar. Que me dieron la oportunidad de dar voz a esa persona, con esos problemas”, contó.

Cuando se le consultó si le hubiera gustado participar en la segunda temporada de la serie española de Netfix, María Pedraza dijo que le hubiera encantado seguido interpretado a Marina.

“Es una serie que yo obviamente seguiría haciendo porque me encanta, me llevo genial con mis compañeros, los echo muchísimo de menos”, dijo.

“He hablado con ellos, pero les he dicho que por favor intenten no contarme nada (de la segunda temporada), pero a ver me han contado cosillas evidentemente”, agregó.

María Pedraza le tiene mucho cariño a su personaje en “Élite”, pero es poco probable que la volvamos a ver en la exitosa serie. Esperemos a ver qué deciden los creadores de la historia, Carlos Montero y Darío Madrona.

“Al final yo soy consciente de la historia que tiene Marina, y de hecho la historia hace un algo en los personajes, que esa historia sigue en ellos. Que Marina, como he dicho, es un ángel que no se olvida. Ha sido un gusto poder interpretarla”, finalizó.

Lo queda claro es que el fenómeno de Netflix le ha servido a María Pedraza como perfecto escaparate para darse a conocer al mundo y abrirse nuevos horizontes. María Pedraza ahora tiene miles de seguidores y goza de fama internacional.

MARÍA PEDRAZA EN “TOY BOY”

De adolescente rebelde en “Élite” a abogada de un stripper en “Toy Boy”; ese es el inesperado cambio de registro de María Pedraza, que protagonizará la nueva serie de Atresmedia.

En esta nueva producción da vida a Triana Marín, un personaje que, según ella misma explica, "me ha hecho madurar. Ha sido casi crecer de golpe. Incluso yo me sentía hasta hace poco muy niña, muy adolescente. Me faltaba ese punto de madurez que incluso te dan algunos personajes, y eso me lo ha dado Triana, lo noto en mi vida diaria", dijo a los medios.