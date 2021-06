“Élite” ya empezó a calentar motores para el estreno de su cuarta temporada que llegará a Netflix el 18 de junio. La producción ha preparado una sorpresa muy especial para sus fans: se trata de la llamada “Élite Week”, semana en la que se estrenarán una serie de historias cortas sobre los personajes de la serie española.

‘Élite: Historias breves’ está compuesta de cuatro relatos diferentes, dividiendo cada uno de ellos en tres episodios, donde sabremos qué sucedió en el verano con sus protagonistas de las tres primeras temporadas. Cada historia se estrena a diario en la plataforma de streaming.

El spin-off de “Élite” cuenta con las actuaciones de Itzan Escamilla (Samuel), Arón Piper (Ander), Claudia Salas (Rebeca), Georgina Amorós (Cayetana), Miguel Bernardeau (Guzmán) y Omar Ayuso (Omar). Sin embargo, lo que más llamó la atención es la presencia de Ester Expósito (Carla) y Mina El Hammani (Nadia), quienes de despidieron de la serie al final de la temporada 3.

“Élite historias breves: Nadia Guzmán” está protagonizado por los actores Miguel Bernardeau y Mina El Hammani. (Foto: Netflix)

“ÉLITE NADIA GUZMÁN”: EXPLICACIÓN DE LAS HISTORIAS BREVES DE NADIA Y GUZMÁN

“Élite historias breves” inició con el estreno del capitulo “Guzmán Caye Rebe” que se estrenó este 14 de junio en Netflix. Aquí aparecieron los personajes interpretados por Claudia Salas, Georgina Amorós y Miguel Bernardeau, como protagonistas centrales de la historia.

Este 15 de junio le tocó el turno al episodio “Élite historias breves: Nadia Guzmán”, protagonizado por los actores Miguel Bernardeau y Mina El Hammani. Con el estreno, te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo que les sucede a Nadia y Guzmán en nuestro resumen del episodio 2.

El episodio comienza cuando Nadia se instala en Nueva York mientras Guzmán permanece en casa. Luego, Nadia es invitada de regreso a su hogar para ir a la boda de su hermana, pero ella le revela a su hermano Omar que no quiere asistir al evento porque no quiere ver a Guzmán. No explica por qué, pero Omar acepta invitar a Guzmán a un viaje ese fin de semana.

¿Nadia y Guzmán seguirán juntos? (Foto: Netflix)

Sin embargo, cuando Omar invita a Guzmán a irse, Guzmán revela que no puede ir porque compró un boleto para ver a Nadia en Nueva York. Omar luego deja escapar que Nadia no quería verlo. Esto ocasiona que Guzmán llame a Nadia preguntándole por qué le mintió y los dos tienen una discusión sin resolver por teléfono.

Posteriormente vemos que Nadia llama a Guzmán y le dice que la razón por la que no quería verlo es porque se acaba de acostumbrar a su vida en Nueva York y le preocupa que, si lo ve, tendrá dificultades para regresar porque le duele mucho estar separado de él.

Nadia está de regreso en España y en la boda de su hermana les revela a sus hermanos que en realidad no está segura de si aún quiere tener una relación con Guzmán y le preocupa que verlo confirme sus temores. La hermana de Nadia la anima a ser valiente y verlo para que ambos sepan la verdad.

Después vemos que Nadia sorprende a Guzmán en un bar y él se siente abrumado de felicidad por verla. La pareja acuerda tomar una copa, ven la puesta de sol juntos y se besan.

El episodio termina con Nadia de regreso en Nueva York y Guzmán llamando a Nadia para ponerse al día. (Foto: Netflix)

Luego, Guzmán lleva a Nadia a hacer un picnic junto a un lago y él llama a Nadia “el amor de su vida”. Nadia, sintiéndose incómoda, se aleja.

Más tarde, Nadia le dice: “Estaba empezando a volar y siento que no me dejas”. Guzmán le pregunta si quiere dejarlo y Nadia dice: “No, quiero que hagamos lo que tenemos que hacer mientras estamos separados”.

Esto está abierto a la interpretación, pero parece que Nadia le está pidiendo a Guzmán que vivan adecuadamente sus vidas separadas o que tengan una relación abierta.

Luego, Guzmán responde: “Quiero que vueles Nadia”. El episodio termina con Nadia de regreso en Nueva York y Guzmán llamando a Nadia para ponerse al día. No está claro si Nadia le responde o no.

No está claro qué va a pasar su relación, así que tendremos que ver la temporada 4 de “Élite” para saber si Nadia y Guzmán permanecen juntos o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Mina El Hammani, actriz que interpreta a Nadia, solo aparece como actriz invitada en la temporada 4, por lo que no está claro qué tan presente estará en la historia.