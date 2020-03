“Élite” es una de las series más exitosas de Netflix y aunque la popular plataforma streaming no ha confirmado una nueva entrega de la ficción española Bluper reveló que las partes habían firmado el acuerdo de producción de la cuarta y quinta temporada.

Cuando se les consultó si la serie tendrá más vida después de la tercera temporada, Carlos Montero y Darío Madrona dijeron que sí. Darío Madrona señaló que la trama de “Élite” permite seguir renovando, siempre que el público siga queriendo.

“Yo creo que, entre todos, no solo Darío y yo, los guionistas, los directores, los actores, todo el equipo técnico, que apenas hablamos, pero tenemos un equipo técnico y artístico cojonudo. Creo que entre todos hemos hecho un universo muy chulo que sería una pena, ¿no? Que si hay material para más por qué no darlo. Yo creo que sí”, agregó Carlos Montero.

Élite 3 - El reparto explica por qué tienes que ver la tercera temporada

En una entrevista para ‘Fuera de series’ Carlos dijo: “Cuando planteas el hipotético caso de una nueva temporada, barajas todo tipo de posibilidades y luego vas decidiendo. Puedes coger la marca y llevártela a otro sitio. Siempre hacíamos coñas con Élite: Albacete o Élite: Miami”

“Hay muchas opciones para seguir, desde la continuidad absoluta a la continuidad media, hasta el borrón y cuenta nueva. Pero creo que quedan muchas historias por contar en este universo, ya sea de estos personajes o de otros que puedan aparecer”, explicó.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”?

El final de la tercera entrega de “Élite” cerró varias historias, pero dejó otras pendientes. Luego de que todos se unieran para evitar que ‘Lu’ fuera a prisión por asesinar a Polo, la policía recibe el trofeo, cierra el caso de Marina y de Polo.

En tanto, los protagonistas siguen con su vida, por ejemplo, Nadia, ‘Lu’ y Carla viajan para seguir sus estudios universitarios, mientras Guzmán, Samuel, Rebeka, Omar y Ander vuelven a Las Encinas, incluso Cayetana regresa, aunque no de la manera que esperaba.

Carla se fue a estudiar al extranjero y dejó a Valerio a cargo de los negocios de su familia, si bien no volvió con Samuel este prometió ir a visitarla y por supuesto, llevarle macarrones recalentados.

Al final de la tercera temporada de "Élite" Guzmán y Nadia prometieron volver a verse (Foto: Netflix)

Por su parte, Ander logró vencer al cáncer y volvió a Las Encinas junto a su novio y amigos. Nadia se fue junto con ‘Lu’ y Malick, pero antes ella y Guzmán prometieron volver a verse. ¿Los que se marcharon serán parte de la cuarta temporada? ¿Llegarán nuevos estudiantes a Las Encinas?

Las madres de Polo le ofrecieron a Cayetana pagar sus estudios en la universidad que ella escoja, pero la joven decidió aceptar su realidad y seguir una carrera en una universidad pública. Volvió a Las Encinas, pero a trabajar en la limpieza, entonces, ¿tendré algún rol en la próxima entrega de la serie española de Netflix?

Sensacine le preguntó a Carlos Montero y a Darío Madrona cómo definirían el final de esta tercera temporada de “Élite” y el primero dijo: “Es un puzle que encaja todas las piezas. Yo creo que está muy bien Tiene una intensidad brutal, mucho descaro y tiene el mejor epílogo de la historia de la televisión de los últimos años. Tiene un epílogo maravilloso”

“Yo creo que es de llorar. Yo he visto el capítulo y lloro”, agregó Madrona.

Todos tenían al menos una razón para matar a Polo (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”

La cuarta temporada de “Élite” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero te dejamos algunos videos de las anteriores entregas.

PERSONAJES Y ACTORES DE LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”

Los rumores apuntan a que la cuarta entrega de “Élite” incluiría un reparto totalmente nuevo y por lo visto al final de la tercera entrega, esto podría ser cierto o por lo menos, significa que no todos los actores volverán para los nuevos episodios.

Entonces, ¿una nueva generación de estudiantes llegará a Las Encinas? Hasta el momento, no se ha publicado ninguna lista oficial del elenco para la cuarta temporada de la serie de Netflix, pero es claro que se incluirán nuevos personajes.

Sobre si es mejor renovar el reparto más pronto que tarde, Montero aseguró: “Para mí siempre es una mezcla. Llevarte a todos los personajes puede ser un error, dejarlos a todos también… Y creo que series como estas de institutos que son un poco contenedor -y lo mismo con las de hospitales, policías, abogados. es fácil renovarlas de una manera natural. Si tienes una marca y un universo potentes, te puedes permitir tener nuevos personajes y que la serie no sufra”.

Lo que se sí se sabía antes del estreno de la tercera entrega es que, para Ester Expósito, Álvaro Rico y Jorge López sería su última temporada. En una entrevista con Esquire López señaló: “Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

“Fue increíble, pero también muy emotiva, lloré lo que no está escrito. No se sabe si es una despedida definitiva… de momento sí”, dijo Expósito a FórmulaTV.

Estos son los actores y personajes que tienen más probabilidades de volver para la cuarta temporada de “Élite”:

Itzan Escamilla como Samuel García Domínguez

Miguel Bernardeau como Guzmán Nunier Osuna

Arón Piper como Ander Muñoz

Omar Ayuso como Omar Shanaa

Claudia Salas como Rebeka López de Gallegos

Georgina Amorós como Cayetana Grajera Pando

Samuel, Guzmán, Rebeka y Valerio fueron expulsados de Las Encinas al final de la tercera temporada de "Élite" . (Foto: Netflix)

EQUIPO CREATIVO

Creación: Carlos Montero, Darío Madrona

Producción: Francisco Ramos

Producción ejecutiva: Carlos Montero, Darío Madrona, Iñaki Juaristi, Diego Betancor

Dirección: Ramón Salazar, Dani de la Orden

Edición: Irene Blecua, Ascen Marchena

Cinematografía: Ricardo de Gracia

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “ÉLITE”?

La cuarta temporada de “Élite” aún no tiene fecha de estreno, pero si Netflix la renueva lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streamign en algún momento del 2021.