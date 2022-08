En los últimos días, William Levy se ha convertido en una de las más destacadas celebs de España. El actor llegó al país europeo para participar en las grabaciones de su nueva serie “Montecristo” y, desde entonces, se ha ganado el cariño del público español. No obstante, el artista también se ha tomado el tiempo para referirse a un tema personal durante su estancia en este territorio: su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Recientemente, el intérprete de “Café con aroma de mujer” pidió, a través de sus redes sociales, que dejaran de preguntarle sobre su expareja. De esta manera, la madre de sus hijos fue consultada sobre esto y ella reveló que ha sido el objetivo de diversas críticas negativas tras su ruptura.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce cómo Elizabeth Gutiérrez se sumó al contundente pedido de William Levy por los comentarios de su separación.

¿QUÉ DIJO ELIZABETH GUTIÉRREZ SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBE EN REDES SOCIALES?

En recientes declaraciones para Telemundo, mientras promocionaba su nuevo programa “Ojos de Mujer” de E! Online Latino, Elizabeth Gutiérrez se refirió a los ataques que recibe en redes sociales tras su separación de William Levy. Esto, luego de que el actor solicitara a la prensa que dejara de preguntarle sobre ella.

“Definitivamente, nunca se acostumbra uno... porque no son críticas constructivas, porque si son así, bienvenidas sean, pero son ataques personales de gente que ni siquiera te conoce, personas que están escondidas y no tienen ni siquiera la cara para dar, porque se esconden detrás de una falsa imagen”, dijo la actriz.

Asimismo, la artista explicó que trata de no darle importancia a este tipo de mensajes: “¿Cómo yo le voy a dar el poder (de hacerme sentir mal) a esa persona que ni conozco ni tienen idea de quién soy? (...) Uno mismo tiene el poder de decir ‘esto me afecta y esto no’; así lo he manejado”, agregó.

La actriz Elizabeth Gutiérrez es la madre de los dos hijos de William Levy (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LO QUE DIJO ELIZABETH GUTIÉRREZ SOBRE LOS COMENTARIOS NEGATIVOS QUE LEEN SUS HIJOS

En la misma conversación, Gutiérrez también se refirió a los comentarios que le llegan a sus hijos respecto a la separación de sus padres. Como se sabe, ella y William Levy tienen dos herederos: Christopher, de 16 años y Kailey, de 12. En ese sentido, explicó que ellos también ignoran aquellas críticas dañinas.

“Y esto es lo que les enseño a mis hijos también. Mis hijos, gracias a Dios, aquellos comentarios en redes que también les pueden llegar a ellos... no le prestan atención, de verdad”, reveló Elizabeth Gutiérrez.

La actriz junto a los hijos que tuvo con William Levy (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LA SEGUNDA TEMPORADA DE “OJOS DE MUJER”

Estas declaraciones fueron concedidas por Elizabeth Gutiérrez en medio de la gira de medios de la segunda temporada de “Ojos de Mujer”, programa de E! Entertainment que incluye en el panel a la actriz, a Chiky BomBom y a Érika de la Vega. Además, en la moderación se encuentra Carla Medina.

Este talk show se estrenó el jueves 18 de agosto a las 8:00pm y contará con 12 episodios de 60 minutos cada uno. Además, la primera entrega del espectáculo televisivo está disponible a través de YouTube.