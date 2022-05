El actor William Levy tuvo un 2021 de ensueño con el éxito de la telenovela “Café con aroma de mujer” en la plataforma de Netflix, pero en su vida personal no le fue tan bien que digamos. El 2022 lo inició confirmando que su relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos, había llegado a su final y sin dar muchos detalles ambos tomaron caminos diferentes, aunque mantienen una estrecha comunicación.

Elizabeth Gutiérrez podría ser considerada como la mujer más importante en la vida del cubano porque ambos estuvieron en una relación por casi 20 largos años pese a todos los rumores de reiteradas infidelidades por parte de él. Además, como ya lo mencionamos, es la madre de sus dos hijos, así que nunca podrán separarse del todo.

Aunque la mayoría conozca principalmente al artista cubano, Elizabeth Gutiérrez también es una artista pegada a los medios de comunicación y a las redes sociales. Incluso, esta pareja se conoció gracias a que los dos comparten la misma carrera: la actuación. Es por ello que, en esta oportunidad, recordaremos, quién es ella y sus principales trabajos en telenovelas.

William y Elizabeth se conocieron en 2003 en el concurso "Protagonistas de novela" (Foto: Elizabeth Gutierrez / Instagram)

¿QUIÉN ES ELIZABETH GUTIÉRREZ?

Elizabeth Gutiérrez nació un 1 de abril de 1979 en Los Angeles, Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas. Ella es conocida por haber sido pareja de William Levy y también por su trabajo como actriz en una gran cantidad de telenovelas y producciones internacionales.

Algunas de las telenovelas en las que trabajó son: “Olvidarte jamás”, “Acorralada”, “Amor comprado”, “El rostro de Analía”, “Corazón salvaje”, “El fantasma de Elena”, “El rostro de la venganza”, entre otras.

Todo esto lo consiguió luego de hacerse famosa en un reality llamado “Protagonistas de novela”, en el que conoció a William Levy, quien sería su más grande amor hasta el momento.

Además de ser actriz, durante toda su vida ha sido imagen de prestigiosas marcas, así que también es modelo profesional, lo cual no es algo menor debido a que ello la ha ayudado a posicionarse en países como México y Estados Unidos.

Del mismo modo hay que resaltar su rol como madre pues tiene dos hijos junto a William Levy. El primero de ellos nació en 2006 y lleva de nombre, Christopher Alexander, mientras que la menor llegó al mundo en el 2010 y se llama Kailey Alexandra.

¿CÓMO SE CONOCIERON Y CUÁLES FUERON LOS BACHES DE SU RELACIÓN?

Todo comenzó allá por el 2002 cuando los dos se conocen debido a que participan en un reality de Telemundo llamado “Protagonistas de novela”. Fue allí que se enamoran y empiezan su amor juntos hasta el 2022, aunque hubo varios baches de por medio los cuales supieron saltar.

Fue en 2009 cuando llega el primer aviso de una separación de ambos personajes. En aquel año William Levy protagoniza una novela llamada “Sortilegio”, en la que conoce Jacqueline Bracamontes, quien luego de un tiempo reconoció que salió con el actor, pues le había dicho que ya no estaba con Elizabeth.

Para el nacimiento de su hija Kailey en 2010 la pareja se unió nuevamente, pero un año después ella salió públicamente a informar que su relación ya no daba para más, hasta que unos meses después decidieron retomar su amor.

Esas no serían las última idas y vueltas de la pareja, ya que en 2014 nuevamente se anuncia una ruptura en medio de los rumores por una presunta relación secreta entre William Levy y Ximena Navarrete, quienes estaban protagonizando la novela “La tempestad”.

Elizabeth Gutiérrez junto a los hijos que tuvo con William Levy (Foto: Instagram)

ELIZABETH GUTIÉRREZ DEFIENDE A WILLIAM LEVY

Cuando se confirmó el final de la relación, todos los dardos y críticas apuntaron hacia William Levy debido a su historial que lo calificaba de ser un hombre un poco travieso y que habría tenido aventuras con otras mujeres. Sin embargo, la propia Elizabeth Gutiérrez salió al frente y dio la cara en esta situación.

La actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, que fue acompañada por un gran texto en el que ella cuenta algunas cosas y deja en claro que no quiere que sus fanáticos ni nadie siga insultando y criticando a quien fuera su pareja por muchos años, dejando en claro que aún tiene cariño y respeto por él.

Si bien en el escrito no se explicaron las razones por las que ambos decidieron terminar su romance, se enfatizó mucho en que son temas estrictamente íntimos de pareja y que no son necesarios ventilarlos a los demás, pues así quieren que se manejen.

“No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días, así que le deseo siempre lo mejor en el amor, salud y felicidad con o sin mí. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque, solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado. Nuestra verdad como pareja y ahí se va quedar: con nosotros”, fueron algunas de sus palabras.