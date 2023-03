CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Han Jae-rim y protagonizada por Song Kang-ho, Jeon Do-yeon, Lee Byung-hun y Kim Nam-gil, “Emergencia en el aire” (“Emergency Declaration” en inglés) es una película de acción surcoreana que se estrenó originalmente el 3 de agosto de 2022, pero está disponible en Netflix desde el 29 de marzo de 2023.

La cinta se proyectó por primera vez en la sección fuera de competición del 74.º Festival Internacional de Cine de Cannes el 16 de julio de 2021 sigue a las autoridades coreanas mientras deciden qué hacer con un vuelo con destino a Hawái donde se libera un virus desconocido. Mientras los pasajeros se ven obligados a enfrentar un dilema de vida o muerte.

“Emergencia en el aire” empieza con Jae-hyuk y su hija Soo-min preparándose para abordar su vuelo a Hawai, donde la niña podría recibir un mejor tratamiento médico para su enfermedad. Pero antes de subir al avión, la pequeña ve a un hombre sospechoso en el baño. Jin-seok cree que lo han descubierto, así que los sigue y compra un boleto en el vuelo KI501.

En tanto, la policía recibe la alerta de una amenaza aérea y el detective In-ho se encarga de la investigación. En el proceso descubre que el pasajero que supone una amenaza terrorista va en el mismo avión que su esposa.

Ryu Jin-seok esparció un virus en el avión en la película surcoreana "Emergencia en el aire" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EMERGENCIA EN EL AIRE”?

Una vez que el avión despega, Jin-seok se dirige al baño, saca la cápsula que tenía escondida en el pecho y esparce el virus. La pequeña Soo-min pudo ser la primera contagiada de no ser por un hombre que necesitaba entrar a los servicios higiénicos con urgencia. Aunque se salva de una muerte segura, el responsable le advierte que todos morirán.

Más tarde, uno de los pasajeros identifica a Jin-seok como la persona que aparece en un video viral realizando una amenaza terrorista. El protagonista de “Emergencia en el aire” alerta a las azafatas, pero como no tienen pruebas en su contra solo les queda vigilarlo. Hasta que el hombre que entró al baño muere de manera extraña y Jae-hyuk empieza a reírse desquiciadamente.

En tanto, la investigación del detective In-ho lo lleva hasta el apartamento de Ryu Jin-seok donde descubre que estaba realizando experimentos con ratas para acelerar el proceso de infección de virus y el nivel de contagio. El joven era un investigador sénior de microbiología en la multinacional farmacéutica BRICOM y tras ser despedido esparció el virus en el que trabajaba en el laboratorio matando a sus compañeros.

Tras la muerte de Ryu Jin-seok, los tripulantes del avión comprenden que no tienen esperanzas. Para empeorar la situación, el piloto resulta afectado por el virus y la aeronave cae en picada. Felizmente, Jae-hyuk, que es un expiloto que renunció tras un accidente donde perdió a dos sobrecargos, toma el control y evita una tragedia.

In-ho encuentra a la única sobreviviente y gracias a ella descubre que BRICOM también estaba trabajando en una cura para el virus. El detective trata de entrar a la multinacional, pero los dueños se lo impiden. Sook-hee, la ministra de transportes, interviene y accede a los documentos y pruebas que necesitan.

Sook-hee, la ministra de transportes, logra acceder a la cura del virus en la película surcoreana "Emergencia en el aire" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EMERGENCIA EN EL AIRE”?

¿Encuentran una cura para salvar a los pasajeros?

La cura les devuelve la esperanza a los pasajeros. Jae-hyuk se prepara para aterrizar de emergencia en Japón, pero el gobierno de ese país no lo permite, al igual que lo hizo Estados Unidos en su momento. Las autoridades japonesas argumentan que el virus que Ryu Jin-seok llevó al avión fue modificado y que la cura de BRICOM podría no funcionar.

Debido a que ya casi no tienen combustible, Jae-hyuk debe llevar el avión a Corea del Sur. Sin embargo, el comunicado del gobierno japonés alarma a los surcoreanos, quienes se dividen entre los que creen que los pasajeros no deberían aterrizar en el país y los que no quieren dejarlos morir en el aire.

Mientras las autoridades coreanas debaten sobre la mejor decisión, los ciudadanos se dirigen a los aeropuertos para protestar. Al enterarse de la situación, los pasajeros comprenden que aunque logren sobrevivir a un accidente aéreo no es seguro que sobrevivan al virus, además podrían esparcirlo en el mundo entero, provocando otra pandemia.

Al final de “Emergencia en el aire”, los pasajeros deciden no aterrizar, pero el detective In-ho se inyecta el virus para demostrar que la cura funciona. Gracias a eso, Jae-hyuk puede aterrizar y salvar a todos.