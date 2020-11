A pesar de las criticas, Emily en París se convirtió en una de las series más vista de Netflix en el mes de octubre. Si bien la historia cuenta las aventuras de la protagonista en la ciudad francesa, también ha traído consigo al galán de moda. Se trata del actor francés Lucas Bravo, quien en la ficción interpreta al guapo vecino de Emily y que ha robado el corazón de muchos, no solo con su actuación, también por el increíble físico que posee.

A raíz de la gran popularidad que ha ganado tras su gran trabajo en esta producción, muchas fans se han comenzado a preguntar quién es este actor y en esta nota te contamos 10 cosas que quizás no sabías de Lucas Bravo.

10. VIVIÓ EN VARIAS CIUDADES Y PAÍSES

Lucas Bravo interpreta a Gabriel, el galán francés de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Lucas Bravo nació en Niza, al sur de Francia y debido al trabajo de su papá, que era un famoso futbolista, pasó gran parte de su infancia de ciudad en ciudad, según lo requiriera la profesión de su progenitor.

9. SU GRAN PASIÓN SIEMPRE FUE LA ACTUACIÓN

Lucas Bravo tiene 32 años y en este momento se encuentra en la cima del éxito gracias a su gran talento. El intérprete siempre supo que quería ser actor, así que empezó a estudiar actuación a los 11 años y desde ese momento no se ha detenido hasta hoy.

8. AMA SU PROFESIÓN POR ESTA RAZÓN

En una reciente entrevista, el galán contó por que ama tanto su carrera y esta es la razón: “Interpretar a un personaje me hace sentir seguro porque ya conocía sus cualidades, cómo hablaban, cómo eran... Lo cual no fue el caso en mi vida porque realmente no sabía quién era, me di cuenta de que actuar es el único trabajo en el que pretendes ser un ser humano y eso es divertido. Muy divertido”, dijo a la revista Glamour.

7. ANTES DE LA FAMA

Antes de Emily in Paris participó con algunos papeles pequeños en series como 'Sous le Soleil de Saint-Tropez 'y ‘Plus Belle la Vie’, además de trabajar en cortometrajes como; Relation Libre, Caprice y Beautiful Injuries.

6. EL MODELAJE ES OTRA DE SUS PASIONES

El actor confiesa que también ha sido chef en la vida real. (Foto: Alessandra Huynh /Instagram)

El físico que posee el actor, también lo ha llevado a explorar el mundo del modelaje, llamando la atención de algunas marcas tan importantes como Chanel, quien lo ha tenido como protagonista de algunas de sus campañas.

5. UN CASTING MUY PARTICULAR

En Emily en París, el actor es un reconocido cocinero, así que para hacerse con el personaje tuvo que demostrar que sabía cocinar, por lo que en su audición tuvo que cocinar un omelette.

4. FUE COCINERO

Ante de dedicarse por completo a la actuación, Lucas Bravo fue mano derecha de un chef en restaurante y cuando se enteró que el personaje era un cocinero, entonces el papel fue perfecto para él.

3. GRAN QUIMICA CON LILY COLLINS

Pero ¿qué opina de la gran química que tuvo en el set con Lily Collins? “Se trata de diversión al final del día, y eso fue exactamente lo que fue. Vine al set y teníamos tanta química que hizo que esta experiencia fuera exactamente lo que esperaba cuando comenzamos”, expresó en la misma entrevista.

2. SU VERDADERO LOOK

"Emily in Paris" es la primera serie americana en la cual el actor participa (Foto: Lucas Bravo / Instagram)

Aunque en la serie fue necesario que lleve el cabello corto y sin barbar, lo cierto es que el actor suele llevar una larga cabellera y una abundante barba, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de su cuenta de Instagram, donde suele compartir algunos detalles de su día a día.

1. ES AMANTE DE LOS FESTIVALES MUSICALES

Bravo es un asiduo asistente a los festivales de música como Burning Man, por lo que es común verlo disfrutar de este tipo de eventos.

