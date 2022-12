Después de un año, finalmente se estrena la tercera temporada de “Emily en París”, el 21 de diciembre de 2022, y los fanáticos de la comentada serie de Netflix están ansiosos por conocer lo que le depara al personaje interpretado por Lily Collins en los nuevos 10 episodios.

Al final de la anterior entrega de la comedia dramática creada y producida por Darren Star, Emily se encuentra en una encrucijada en casi todos los aspectos de su vida. Debe elegir entre quedarse en París o volver a Chicago, trabajar para Sylvie o para Madeline, y por supuesto, entre Alfie y Gabriel.

Mientras Alfie le ofrece una relación a distancia, ya que debe regresar a Londres, Gabriel retomó su relación con Camille luego de enterarse de que Emily regresará a su país. Entonces, ¿con quién se quedará en la tercera temporada de “Emily en París”?

Alfie le propuso a Emily mantener una relación a distancia en la temporada 2 de "Emily en París" (Foto: Netflix)

ALFIE O GABRIEL, ¿CON QUIÉN SE QUEDARÁ EMILY?

En una entrevista publicada por Entertainment Weekly el 19 de diciembre de 2022, Lily Collins, quien también produce la serie de Netflix, reveló algunos detalles sobre los nuevos capítulos, sobre todo, respecto a las decisiones que tomará la protagonista.

“Emily, cada temporada, se enraíza cada vez más en su tiempo en París y su entorno, ya sea en el trabajo, en su vida personal con sus amigas, incluso en su moda, su idioma francés. Así que nos quedamos con estas enormes decisiones de vida atrapadas entre dos países, dos hombres y dos trabajos”, indicó.

Asimismo, indicó: “Y creo que la encontramos en esa encrucijada al comienzo de la temporada, y podemos verla a lo largo de ella volverse más tranquilamente confiada y sólida en su proceso de toma de decisiones, y capaz de concentrarse realmente en sus instintos y su corazón. en lugar de pensar demasiado en las cosas”.

Entonces, ¿a quién escoge? ¿Alfie o Gabriel? “Emily toma una decisión y, durante la primera parte de la temporada, podemos verla realmente explorando un camino específico. Pero luego, en el sexto episodio, empiezas a ver que se desvía. Y al final, todo explota. [ Risas ] Entonces, el final es realmente el último suspenso una vez más, porque hay alrededor de cinco cosas diferentes que sucedieron en el lapso de varios minutos que de repente te hacen desear que hubiera una temporada 4 de inmediato. Entonces, en el momento en que toma decisiones, las cosas comienzan a suceder nuevamente. Pero definitivamente te dejará adivinando”, explicó la protagonista de “Emily en París”.

Por otro lado, respecto a quedarse o no en París, Lily Collins dijo que si fuera ella se quedaría en la Ciudad de la Luz. “Oh sí. Me gustaría seguir explorando París y tener todas las experiencias. Además, no es un mal lugar para estar sabiendo que hay un viaje en tren a muchos otros países. Así que definitivamente me gustaría quedarme en París y explorar todos los demás países que estaban cerca y pasar una aventura en algún lugar”.