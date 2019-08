Emily Ratajkowski genera desconcierto entre sus fans con polémica foto

Emily Ratajkowski desató una gran polémica entre sus seguidores al compartir en Instagram una foto que realizó como parte de una sesión para la revista Harper’s Bazaar, en la que escribió un ensayo sobre el significado de ser “hiperfemenina”.

En la imagen, la modelo de 28 años luce un sujetador de encaje negro y tiene los brazos estirados por detrás de la cabeza, mostrando, en esa posición, un poco de vello en las axilas. La fotografía, como era de esperarse, generó un gran impacto entre los seguidores de la estadounidense, que tuvieron comentarios a favor y en contra de la publicación.

En el ensayo, Emily Ratajkowski discute el tratamiento social de la sexualidad femenina y lo que significa para ella ser “extremadamente femenina”.

“Bríndales a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran y tan multifacéticas como puedan ser. Escribí un ensayo para @harpersbazaarus sobre la importancia del derecho de las mujeres a elegir (cómo viste, qué publica, si decide afeitarse o no) no importa qué influencias hayan moldeado la forma en que se presenta. Haz lo tuyo, dama, sea lo que sea”, escribió Emily Ratajkowski en el texto que acompaña la imagen que subió a Instagram.

Sobre la foto, la también actriz dijo que, para ella, el vello corporal “es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección. ¿No es eso de lo que se trata el feminismo: elección?”.

Asimismo, contó que las críticas que recibió en las redes sociales por mostrar su cuerpo le permitieron aprender a expresar sus ideas feministas.

“Soy muy consciente del privilegio que recibo como alguien que es heteronormativa, y no pretendo actuar como si mi identidad no me hubiera facilitado algunas cosas. Dicho esto, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre mi experiencia como mujer”, escribió.

En el final de su ensayo, Emily Ratajkowski abordó la forma en que la “cultura misógina” trata, según ella, a las mujeres. “Como mujer adulta, sigo sorprendida de cómo, en el 2019, menospreciamos tanto a las mujeres que les gusta jugar con lo que significa ser sexy”.

“Estoy segura de que la mayoría de mis primeras aventuras, investigando lo que significaba ser una niña, estaban fuertemente influenciadas por la cultura misógina. Demonios, también estoy segura de que muchas de las formas en que sigo siendo ‘sexy’ están influenciadas por la misoginia. Pero se siente bien para mí, y es mi elección, ¿verdad? ¿No es de eso de lo que se trata el feminismo, la elección?”.

