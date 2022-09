Durante años, Eminem ha sido uno de los más grandes exponentes del rap en Estados Unidos, interpretando populares temas como “Lose yourself” o “The real slim shady”, además de protagonizar la recordada cinta “8 Mile”.

Y es que la fama e influencia de Marshall Mathers, nombre real de la celeb de Estados Unidos, ha sido tal que su aparición durante los Premios Óscar 2020 y el “Half Time Show” del Super Bowl LVI emocionaron a los nostálgicos, quienes corearon sus canciones y lo volvieron tendencia en redes sociales.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en la vida y carrera del rapero, pues pasó por un momento muy oscuro en el que estuvo muy cerca de morir debido a una sobredosis y encontró apoyo en una figura muy popular y controversial.

Eminem contó lo que sufrió tras el episodio de sobredosis (Foto: Eminem / Facebook)

LA SOBREDOSIS DE EMINEM

En conversación con su manager Paul Rosenberg, presentador de su propio podcast “Paul Pod”, el rapero estadounidense recordó cómo se recuperó milagrosamente de una sobredosis accidental de metadona en 2007.

“Me llevó mucho tiempo para que mi cerebro volviera a funcionar”, indicó, en referencia al daño que sufrió, además de admitir que estaba “aprendiendo a rapear otra vez. Porque fue la primera vez que creaba música sin tener sustancias en el cuerpo en muchos años”.

Esto fue secundado por Rosenberg, quien recordó que pese a haberse intoxicado con fármacos, le fueron suministrados otros medicamentos para contrarrestar sus males.

“Literalmente estaba saliendo de una sobredosis y tuvieron que estabilizarte con algunos medicamentos. Y algunos de ellos te tomaron un minuto para adaptarte”, le comentó el representante.

Afortunadamente, la recuperación le permitió volver a crear música, además de sentirse contento sin las sustancias en su organismo.

“Recuerdo cuando estuve sobrio por primera vez y toda la mi**da estaba fuera de mi sistema, recuerdo estar realmente feliz y todo era nuevo para mí otra vez”, expresó.

ELTON JOHN SALVÓ LA VIDA DE EMINEM

En su biografía “Not Afraid: The Evolution of Eminem”, el artista reveló que tocó fondo en 2007, debido a las grandes cantidades de tranquilizantes que consumía.

“Mis órganos estaban fallando, mi hígado, mis riñones... iban a tener que someterme a diálisis, (los médicos) no creían que pudiera lograrlo. Mi final iba a ser la muerte”, se lee en el libro escrito por Anthony Bozza.

Aunque las personas cercanas a él habían identificado lo que afectaba al norteamericano, nadie podía identificarse más con sus padecimientos que Elton John, quien vivió una etapa similar.

“Una superestrella musical con casi 30 años de sobriedad en su haber, fue el mentor perfecto para ayudar a guiar a Eminem”, reveló Bozza, añadiendo que el británico se comprometió tanto que “los dos comenzaron un programa de visitas semanales y se acercaron mucho”.

Elton John y Eminem se presentaron juntos en el Grammy Awards de 2001 (Foto: Héctor Mata / AFP)

Pese al contenido homofóbico en la música del rapero, Elton no dudó en ofrecerle su apoyo, asegurando de que “escribe sobre cómo son las cosas”, mientras que Eminem admitió que “no sabía que era gay y francamente no me interesaba”.

Ambos cimentaron una amistad respetuosa en la que las charlas y compromiso fueron claves para que el intérprete de “Stan” pudiera superar sus adicciones, la cuales no eran más que un reflejo de una infancia dura, con una madre alcohólica y agresiva.

“He estado ayudando a Eminem durante los últimos 18 meses y lo está haciendo brillantemente”, comentó con orgullo Elton John en 2010, destacando que él ya había superado una adicción décadas antes, cuando se volvió dependiente de la cocaína.

“Estoy allí si la gente quiere ayuda. Si la gente pide ayuda, diles a dónde ir, pero no tiene sentido avisar si no la quieren”, añadió “Rocketman”.