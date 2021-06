Después de que Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, decidió colaborar con la justicia y declararse culpable de los cargos de conspiración para distribuir drogas ilegales, lavado de dinero y tratos comerciales con el Cartel de Sinaloa, además de haber admitido que complotó para ayudar a su marido a escapar de una prisión en el país azteca el año 2015, las penas que recibiría se reducirían.

Solamente por el cargo de distribución de drogas, la mujer de 31 años, que fue intervenida en febrero, podría enfrentar una condena de cadena perpetua, mientras que por los otros dos pasaría en prisión 20 y 10 años respectivamente. Sin embargo, al aceptar su responsabilidad, de acuerdo con las leyes condenatorias de Estados Unidos, pasaría entre 9 y 11 años en la cárcel.

Debido al revuelo que ha originado la declaración de culpabilidad de la exreina de belleza, te damos a conocer todo lo que debes saber sobre ella.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que hace la esposa del Chapo Guzmán mientras el narcotraficante busca su libertad

La mujer podría ver reducida su pena tras su confesión. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿QUIÉN ES EMMA CORONEL?

Emma Coronel Aispuro nació en San Francisco, California, el 2 de julio de 1989. Creció en Angostura, un pueblo remoto en el Estado de Sinaloa conocido como el “Triángulo Dorado” del narcotráfico.

Los periodistas Anabel Hernández y José Reveles aseguraron que ella era sobrina del fallecido capo Ignacio ‘Nacho’ Coronel Barrera, uno de los más altos líderes del Cartel de Sinaloa junto con ‘El Chapo’ e Ismael ‘El Mayo’, pero la mujer lo negó, publicó BBC.

Aunque aseguró que su familia se dedicó a la agricultura, su padre Inés Coronel Barrera y su hermano mayor Inés Omar están sentenciados por estar vinculados a actividades del cartel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Otra de las cosas que aceptó es haber conspirado para que esposo conspire. (Foto: Kena Betancur / AFP)

¿CÓMO CONOCIÓ A ‘EL CHAPO’?

Cuando tenía 17 años, Emma vio por primera vez a ‘El Chapo’ durante una celebración en La Angostura. Conversaron y comenzaron a frecuentarse, él le daba regalos y era detallista, ganándose su corazón; ya para ese entonces, Joaquín Guzmán era uno de los hombres más buscados de México y América.

Después de reunirse por primera vez con el narcotraficante en 2006, la joven se inscribió para participar al año siguiente en el certamen de belleza del Festival Local de Café y Guayaba en Canelas, Durango. Para ello, cada concursante debía realizar una fiesta en honor a su candidatura y el de ella fue el 6 de enero de 2007. Ese día, Guzmán Loera llevó gran cantidad de hombres armados y anunció públicamente que quería casarse con ella. Más adelante, fue coronada como la reina.

Cuando Emma cumplió la mayoría de edad se casaron. La boda fue en una iglesia el 2 de julio de 2007 y la fiesta fue íntima, negando que hubiera políticos en el evento. Según el Mayo Zambada, ellos jamás se casaron.

“Lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser”, le contó a Hernández en una entrevista publicada en el semanario Proceso en 2016.

Tras casarse con ‘El Chapo’ fue a Culiacán, Sinaloa. En 2011, dio a luz a sus mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe. Desde que su esposo fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, no pudo convivir con él.

Antes de que Coronel sea capturaba, tenía planeado lanzar la línea de ropa ‘El Chapo Guzmán’. Una vez en prisión, pasaba su tiempo leyendo novelas.