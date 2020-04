Después de seis temporadas y 103 episodios, “Empire” llegó a su fin el martes 21 de abril de 2020. El drama creado por Lee Daniels y Danny Strong para FOX, que empezó enero del 2015, está basado en ‘El rey Lear’ de William Shakespeare y en la obra de teatro ‘El león en invierno’ de James Goldman.

La trama de la serie protagonizada por Terrence Howard y Taraji P. Henson sigue a un exnarcotraficante y actual magnate del hip hop y dueño de Empire Entertainment, que tras ser diagnosticado con ELA comienza a buscar un sucesor entre sus tres hijos: Andre (Trai Byers), Jamal (Jussie Smollett) y Hakeem (Bryshere Y. Gray). Pero las cosas cambian cuando su ex esposa, Cookie, madre de sus tres hijos, es liberada de prisión.

Empire FINAL | 6x18 | Cokie habla con la terapeuta

La sexta y última temporada de “Empire”, que se estrenó el 24 de septiembre de 2019, terminó con un episodio algo diferente al planeado por los productores debido al coronavirus. El showrunner Brett Mahoney esperan algún día llegar a su final planeado.

“Creo que encontraremos alguna forma creativa de obtener (la información)”, dijo recientemente a TVLine, “ya sea simplemente lanzando el guion o encontrando otra forma de satisfacer a los fanáticos”.

Pero por el momento, este es el final que le dieron a la historia de la familia Lyon y su imperio de hip-hop.

Lucious no acompañó a Yana en su gira internacional (Foto: Fox)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EMPIRE”?

‘Home Is on the Way’ (6x18), último episodio de la temporada final de “Empire”, empieza con Lucious y Cookie uniéndose para emboscar y despedir a los rivales de Pamplemousse Kelly Patel y Giselle Barker.

En tanto el hijo mayor, Andre no puede lidiar con la separación de su esposa e hijo, así que planea irse a una misión de la iglesia en América del Sur, pero Hakeem logra convencerlo de quedarse y luchar por su familia. Por su parte, Hakeem también parece encontrar su final feliz al lado de su nueva esposa Maya.

Solo restan Lucio y Cookie, sin embargo, aún falta para eso. Cookie analiza su historia con Lucio, recuerda los momentos apasionados, los violentos y todo lo que han pasado juntos. Lucious tiene planeado acompañar a Yana (Kiandra Richardson), una joven cantante en ascenso que está enamorada de él, en su gira por Europa.

El padre Yana confiaba en que Lucious y su hija solo tenían una relación amorosa (Foto: fox)

EL CLIFFHANGER DEL EPISODIO 18

Después de cantar "Home is on the Way", una canción de amor que Lucious escribió con Cookie en mente, Yana comprende que Lucious aun ama a Cookie y que no la acompañará, Lucious la calma y finalmente se despiden con un abrazo.

En ese momento aparece Damon Cross, el padre de Yana, quien al ver la escena cree que le han mentido y en realidad existe algo romántico entre ellos, así que saca un arma y dispara (según los productores este debió ser el cliffhanger del penúltimo episodio de “Empire”. Sin embargo, la mala puntería de Damon provoca que su hija Yana muera.

Temiendo que Damon quiera vengarse, Lucious sugiere cancelar el estreno de la película que celebra su vida, pero su familia no lo deja. Para evitar un ataque sorpresa el patriarca de la familia Lyon visita a Cross y lo enfrenta. En medio de la pelea usa su prótesis de pierna para dar un golpe mortal a la cabeza de Damon.

Más tarde, los Lyon se reúnen para la proyección de la película y Cookie problema: “Es la noche de nuestra familia”.