En Perú, Disney lleva Pixar a los hogares a través de una colección de juguetes, accesorios, indumentaria y más productos inspirados en las historias y los personajes más queridos del estudio. La colección está disponible en las tiendas físicas y plataformas virtuales de Falabella, Ripley, Bata, Porta, Tigre, Calimod, Kayser, Bio Tec y Tuinies

Detrás de cámara: contenido exclusivo en Disney+

Como parte de Pixar Fest, los fans también pueden disfrutar de contenido único en Disney+. La plataforma cuenta con dos producciones originales e imperdibles que revelan lo que sucede puertas adentro de Pixar Animation Studios. En La historia de Pixar, animadores, directores y productores cuentan acerca del pasado y el presente del estudio que marcó un antes y un después en la producción cinematográfica y la animación. El documental también revela imágenes de archivo pocas veces vistas. Por su parte, la serie documental Por dentro de Pixar está compuesta por 20 episodios y aborda distintos aspectos del proceso creativo llevado adelante por el estudio en cada una de sus producciones. Agrupados en bloques temáticos con títulos como “Inspiración”, “Cimientos” y “Desempaquetados”, los episodios ofrecen una mirada sin precedentes a la visión, el abordaje artístico y los métodos de trabajo de los distintos equipos que participan del desarrollo de los contenidos de Pixar.

Los personajes más queridos

Pixar Fest también está presente en YouTube. Personajes icónicos de Pixar como Jessie y Sally son algunos de los protagonistas de los cortos “Descubre tu emoción”, una colección de cortometrajes disponibles en el canal oficial de Disney en esa plataforma que invita a la audiencia a reflexionar sobre las diferentes emociones y a compartirlas con el hashtag #ViveMásSaludable. Los videos forman parte del compromiso sostenido de Disney de promover hábitos saludables y valores positivos, a través de todos sus contenidos y experiencias dirigidos a las familias de la región.

En el canal de YouTube también se puede disfrutar de un corto protagonizado por “El Rayo” McQueen, el querido personaje de CARS: UNA AVENTURA SOBRE RUEDAS de Disney y Pixar.

Los eventos especiales de Pixar Fest también alcanzan las redes sociales de Disney bajo el hashtag #PixarFest, donde hay fotos, videos y más contenido alusivo durante todo el mes, así como algunas sorpresas para los seguidores.

